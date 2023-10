A Caulonia ritorna il calcio con la squadra in II Categoria

Ritorna il calcio a Caulonia. È dei giorni scorsi l’ufficialità che il “CSPR94 KAULON” giocherà il campionato di Seconda Categoria “Girone E”.

Dopo alcuni anni Caulonia si appresta a rivivere il calcio grazie anche alla forte partecipazione di un gruppo di cittadini che hanno a cuore le sorti della squadra e che hanno intenzione di rilanciare la storia e la tradizione calcistica che ha contraddistinto i Cauloniesi.

In questo contesto un gruppo di cittadini, con l’appoggio della prestigiosa scuola calcio “CSPR 94 ” hanno lavorato in sinergia per la rinascita della prima squadra di calcio, che ha come struttura fondante i ragazzi delle categorie maggiori della scuola calcio, e coinvolge molti ragazzi del territorio.

Quello che a fine luglio sembra un sogno è diventato realtà anche grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale che attraverso il Sindaco Francesco Cagliuso e, in particolare, il Consigliere Maurizio Sorgiovanni, si è prodigata a trovare una sintesi nel corso degli incontri che si sono tenuti al cospetto di numerosi Cittadini e appassionati.

La nuova realtà calcistica si fonda su figure di alto profilo sportivo e professionale oltre che di formatori per i giovani calciatori e per i componenti della prima squadra.

Quello che si intende portare avanti è, infatti, un progetto di ampio profilo formativo sportivo creando le condizioni per una crescita del settore giovanile e dell’affermazione dei più grandi. Ci sono circa 140 ragazzi che frequentano le diverse squadre e altri 25 calciatori, dei quali 7 provenienti dal vivaio, che fanno parte della prima squadra.

La dirigenza è composta da Pietro Pucci, presidente

Antonio Squillace, presidente onorario

Antonio Leuzzi, vice presidente

Paolo Leuzzi, segretario

Francesco Surace, dirigente

Giuseppe Simone, dirigente

Stefano Amato, collaboratore della prima squadra

Ernesto Franco allenatore juniores

Giuseppe Bavaro allenatore dei portieri

Giovambattista Romeo, allenatore allievi

Vincenzo Audino allenatore giovanissimi e pulcini

Matteo Minnella, allenatore primi calci

Claudio Carnà, allenatore piccoli amici

Francesco Giorgi, supervisore tecnico di tutte le squadre

Ernesto Franco, allenatore prima squadra

Bruno Clemeno e Leonardo Varacalli, responsabili della prima squadra

Mimmo Gallo e Sergio Coniglio, collaboratori prima squadra.

Mimmo Grollino, addetto stampa.