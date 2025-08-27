Aggressioni a militari Guardia costiera, il sindaco Romeo: “Indignato e rattristato”

Il Sindaco di Vibo Valentia, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprime la più ferma condanna per i recenti, gravissimi episodi di violenza che hanno colpito la città e provincia. Le aggressioni subite dai militari della Guardia Costiera, aggrediti con inaudita ferocia durante il servizio a tutela della sicurezza in mare e dagli agenti della Polizia Penitenziaria, attaccati all’interno del carcere di Vibo Valentia, sono atti di una viltà inaccettabile. Tali gesti non solo minano l’ordine pubblico, ma colpiscono direttamente chi, con dedizione e professionalità, si sacrifica ogni giorno per la sicurezza della collettività.

UN APPELLO ALLA LEGALITÀ E AL RISPETTO

Il Sindaco, a nome del Comune di Vibo Valentia, esprime piena e incondizionata solidarietà a tutti i membri delle Forze dell’Ordine coinvolti negli episodi, ai quali augura una pronta e completa guarigione. Tali servitori dello Stato meritano il massimo sostegno e un incondizionato ringraziamento per il loro coraggio. Vibo Valentia non tollererà alcuna forma di illegalità. L’Amministrazione sarà sempre al fianco delle Forze dell’Ordine.

DICHIARAZIONE DEL SINDACO ENZO ROMEO

“Sono indignato e rattristato. Non si può più far finta di niente. Se pensiamo davvero di costruire una comunità onesta e che funziona, dobbiamo difendere i nostri difensori, chi rischia la vita per noi. Le istituzioni non possono restare a guardare, e io per primo non lo farò. Agirò con forza, compattezza, perché non si può vincere la battaglia della legalità senza un fronte comune.”