“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
HomeCalabriaVibo ValentiaForza Italia Vibo Valentia: "Guardia Costiera aggredita, non si tollerano atti di...
CalabriaVibo Valentia

Forza Italia Vibo Valentia: “Guardia Costiera aggredita, non si tollerano atti di violenza contro chi indossa una divisa”

Forza Italia Vibo Valentia, attraverso i suoi coordinamenti provinciale, cittadino e giovanile, esprime piena solidarietà ai due militari della Guardia Costiera aggrediti durante un controllo in mare.
“Un episodio grave che colpisce chi ogni giorno opera con dedizione per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. La nostra comunità non può e non deve tollerare atti di violenza contro chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato.
Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alle forze dell’ordine e ci uniamo all’auspicio che la giustizia intervenga con fermezza. Ai militari feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione”.
Articolo PrecedenteMangialavori: “Aggressione Guardia Costiera a Vibo episodio grave”
Articolo SuccessivoAggressione alla Guardia Costiera: riunione in Prefettura Vibo Valentia
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

40esimo anniversario Catona Teatro: domani la grande commedia all’Arena Alberto Neri

A Crotone archeologia e musica si incontrano nel segno del “This Must Be The Place”

Il fico d’india, le conserve e il turismo esperienziale: anche Cropalati riscopre la sua identità grazie al Gal Sibaritide

Aggressione alla Guardia Costiera: riunione in Prefettura Vibo Valentia

Reggio Calabria: circo, aquiloni e musica i prossimi appuntamenti dell’Allegria Festival

Caccia, 2048 emendamenti contro il Ddl 1552: Calabria Excellent Ets pronta a difendere il ruolo dei cacciatori

Sabato 30 agosto la presentazione della US Vibonese Calcio alla città. Il sindaco Romeo: “Un momento per dimostrare vicinanza ai colori”. Serata evento con...

Mangialavori: “Aggressione Guardia Costiera a Vibo episodio grave”

Innova Rende: “Con Pasquale Tridico per una Calabria che premia il merito e non lascia indietro nessuno”

“I Colli Arbëreshë”: pedalare tra sport, natura e identità. Lo sport strumento per vivere il salotto diffuso di Vakarici

Movimento Le Lampare: “Proclama del Regno di Cariati, anno domini MMXXV”

Artigiangusto: la sostenibilità è tradizione, km0 e condivisione. A Torre Melissa va in scena il gusto autentico della Calabria

Il Festival delle Candele ritorna al Castello Ducale di Corigliano-Rossano

Longo (commissario Lega a Catanzaro) su un caso di malaburocrazia alla Direzione Provinciale del Tesoro: “Pronti a chiedere spiegazioni al Mef”

Guardia Costiera: “Solidarietà per colleghi aggrediti a Vibo Valentia e condanna per atto vile”

Presso i ruderi del Monastero di San Filippo d’Iriti Pellaro (RC) incontro culturale ed interreligioso con la piantumazione di un ulivo per la pace

Cadeo presenta la Redel Reggio Calabria: “Gruppo sereno e determinato, proprietà ha voglia di costruire”

Rapina davanti a una discoteca di San Nicola Arcella (CS): scarcerati due giovani

Festival Euromediterraneo di Altomonte: Enzo Salvi costretto a rinviare lo spettacolo di questa sera

Decreto Pubblica Amministrazione, Bloise: “Falliscono in Calabria gli incrementi del salario accessorio”

Festival del Sociale-Focus sulla Montagna Terapia: al Parco Naturale Regionale delle Serre il 19 agosto

Il decreto PA non convince la UIL FPL Calabria: “Irrealizzabile al Sud, fumo negli occhi per chi non arriva a fine mese”

Ritardi nei pagamenti agli Assistenti Educativi, Ina: “Incontro risolutivo a Palazzo Alvaro”

 La Polizia di Stato presenta il Calendario 2026

Depuratori sequestrati nel Tirreno cosentino, Legambiente: “Lotta alla mala depurazione deve essere una priorità per chi si candida a guidare la Calabria”

Lamezia, la V Commissione avvia i sopralluoghi sugli impianti sportivi cittadini

Tutto pronto per la XLV edizione del Roccella Jazz Festival “Rumori Mediterranei”: ecco il programma

Guardia Costiera: “Solidarietà ai colleghi aggrediti a Vibo Valentia e ferma condanna per il vile atto”

Editoria, Occhiuto: “Solidarietà a Tempo e Libero, minacce vili”

Regionali, Mammoliti (Pd): “Tridico può segnare svolta per la Calabria. Adesso avanti con reddito di dignità”

Bambina cade dal balcone a Reggio Calabria, Marziale: “Evento drammatico che colpisce profondamente la comunità”

“Il Ponte sull’Europa”, a Reggio Calabria l’incontro con il vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto

Locri (RC), un tuffo tra le storie dei pescatori chiude “Parole di sera”

Taser, Di Tillo (SIC Calabria): “Strumento di sicurezza, non di tortura”

Factory fa sold out al San Giovanni di Catanzaro, Costantino e Monteverdi: “Dai giovani una lezione di visione e coraggio”

Elettra di Sofocle in scena a Locri e alla Villa romana di Casignana

Reggio, piantato ulivo al Monastero San Filippo d’Iriti di Pellaro

Reggio, Sunsetland: domenica di scena Ludovica Pagani. Oggi il local dj Grooze

Chiusura ufficio postale a Cinquedrondi, il sindaco Conia scrive al direttore di filiale

Sant’Ilario dello Ionio (RC), successo per il FitBorgo organizzato dall’Associazione Libellula

Lotto: a Praia a Mare (CS) vinti oltre 50mila euro

Catanzaro, Iemma: “Con il regolamento comunale per la repressione degli abusi edilizi un’altra azione concreta per la legalità e trasparenza”

10eLotto: a Oppido Mamertina e Catanzaro vinti 30mila euro

Sanità, Bruni (Pd): “Le dimissioni di Occhiuto confermano la nostra impostazione. Ora solo ordinaria amministrazione”

Il Molise come la Calabria: in arrivo i medici cubani per fronteggiare l’emergenza

“SCHERMI–Cinema Multipiazza” – Domani ultima tappa nel quartiere Siano con Pierpaolo Spollon

Regionali, Azione rompe definitivamente con il centrodestra: “Senza di noi Occhiuto non vince. Finita era delle poltrone per parenti strettissimi”

Villa San Giovanni: cardellini protetti in gabbia e coltello in auto. Denunciato

Militari della Guardia Costiera aggrediti durante un controllo: fermate due persone a Vibo Valentia

Festival delle Migrazioni: si parte da San Basile

Evasione dai domiciliari e tentato furto in uno studio dentistico: due arresti a Reggio Calabria

Zona Giallorossa per Catanzaro- Südtirol: le disposizioni su parcheggi, traffico e viabilità

Catona, Piazza ‘Domenico e Chiara animata da un momento di festa

Roccella Summer Festival 2025, questa sera al Teatro al Castello arriva “Angelo Venti”, il nuovo tour di Francesco Renga

La Marcialonga di Gambarie: un trionfo dello sport

Doppio appuntamento con la grande musica da camera a Tropea: Dvořák, Schubert e Vivaldi protagonisti dei concerti del 25 e 26 agosto

Polistena: dopo 19 anni di violenze rompe il muro del silenzio. Marito arrestato

Aeroporti calabresi, porte d’accesso e motori di sviluppo: la FIT-CISL rilancia la sfida per un sistema integrato dei trasporti

A piazza Orange la presentazione del libro “C’era una volta a Reggio” di Antonio Calabrò

Che cos’è un conto di gioco e come viene utilizzato nei online casino

Bambina cade dal quinto piano a Reggio Calabria, è grave

San Giovanni in Fiore (Cs), nasce l’associazione “Siamo tutti Serafino nel segno di Antigone”

Cortale (Cz), vigili del fuoco salvano gatto intrappolato

Gagliato (Cz), tutto pronto per l’evento “Borghi e Appartenenze – Il viaggio del ritorno alle origini”

“Battaglie di Libertà”, Saverio Zavettieri presenta il suo libro ad Africo (RC)

Rischio ineleggibilità, Occhiuto si dimette da commissario alla sanità della Calabria

Movimento Indipendenza Calabria: “Nostro messaggio chiaro ed inequivocabile, qualcuno ha frainteso”

“The Fairies Evening”, a Pizzo arriva “La Notte Bianca” per il sociale

Cure pediatriche, dall’Asp di Crotone percorso terapeutico per ridurre dolore, ansia e stress nei bambini

Cassano, Garofalo: “Occupazione Gaza City, il più grande disastro umanitario della storia”

Due “Gold” e quattro “Rosso” per Spadafora 1915 al “The WineHunter Award”: Calabria in primo piano al Merano WineFestival, il salotto del vino altoatesino

Domato vasto incendio a superfici boscate, macchia mediterranea e un uliveto nel Vibonese

Famiglie in festa a Villa San Giovanni

Lido balneare abusivo sequestrato a San Leonardo di Cutro (KR)

Cuzzupi: “Una commissione operativa per risolvere strutturalmente la questione alloggi per i fuori sede”

Gioia Tauro (RC): scoperto “mini zoo” abusivo. Animali protetti detenuti illegalmente e sanzioni per oltre 20mila euro

Morto il giovane ferito alla gola nella rissa avvenuta a Le Castella: la famiglia decide di donare gli organi

Dalla costa allo shaker: la Calabria degli amari conquista la scena nazionale della mixology

Antoniozzi (FdI): “Sia campagna elettorale di contenuti”

Tutto pronto per il tanto atteso “Cinquefrondi Summer Fest”: arrivano tra gli altri Camil Way, Eman, Sarah Toscano

Progetto “EDUCA”, donata attrezzatura sportiva al Centro Giustizia Minorile per la Calabria

Reggina Primavera: romantica reunion a distanza di 33 anni dalla storica finale contro il Torino

Torna a Diamante “7 giorni con le donne per i diritti umani” per riflettere sull’equità di genere e sui diritti umani

Muraca (Pd): “Mobilità al Gom di Reggio, una procedura opaca che offende la trasparenza. Si proceda alla doverosa pubblicità della procedura di mobilità volontaria...

Salgemma Lungro Festival, chiusa l’edizione 2025 con il finale al Rifugio Campolongo

Cure a misura di bambino: l’Asp di Crotone adotta un percorso di sedazione innovativo per la sedazione pediatrica

Al Festival Euromediterraneo di Altomonte arrivano Enzo Salvi e Gene Gnocchi

Nel Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia il convegno “Visioni dell’Aldilà in Magna Grecia. Riflessioni intorno alla Tomba 19 di Hipponion”

Factory Area Festival al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, grande successo per la prima giornata e stasera si fa il bis con...

Il 31 agosto a Crotone “Pedalando per la Pace: Salviamo i Bambini”

Le Notti dei Folli, il programma completo del festival a Siderno

A Bisignano al via il progetto “Baskettiamo” della Bim Bum Basket

Expo Fata 2025, Unpli Calabria al fianco della Fondazione Mancuso

Come viene applicata l’intelligenza artificiale nell’interfaccia dei casinò online – Il parere degli esperti di Fat Pirate

Il 22 agosto a Oppido Mamertina (RC) Max Gazzé in concerto con la Calabria Orchestra

Europa Verde Calabria: “Candidatura Tridico è notizia importante”

ReggioFest 2025 inaugura “AGAPE”, il festival che racconta le sfumature dell’amore

Rifondazione: “Con Tridico possibile cambiamento in Calabria”

Oliverio a moglie Congi: “Associazione ‘#Siamo tutti Serafino nel segno di Antigone’ è simbolo di lotta”

Spot sul MID, ad Annalisa Insardà premio Azzurra Film per interpretazione e talento

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook