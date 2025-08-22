Forza Italia Vibo Valentia: “Guardia Costiera aggredita, non si tollerano atti di violenza contro chi indossa una divisa”

Forza Italia Vibo Valentia, attraverso i suoi coordinamenti provinciale, cittadino e giovanile, esprime piena solidarietà ai due militari della Guardia Costiera aggrediti durante un controllo in mare.

“Un episodio grave che colpisce chi ogni giorno opera con dedizione per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. La nostra comunità non può e non deve tollerare atti di violenza contro chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato.

Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alle forze dell’ordine e ci uniamo all’auspicio che la giustizia intervenga con fermezza. Ai militari feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione”.