Nella mattinata odierna si è tenuta una Riunione del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata in via d’urgenza dal Prefetto Anna
Aurora Colosimo, in relazione all’aggressione perpetrata ieri pomeriggio nei
confronti di due sottufficiali della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia che
stavano effettuando accertamenti e controlli in mare, segnatamente nei
confronti di una moto d’acqua che scorazzava a velocità in prossimità della
costa.
All’incontro, oltre al Sindaco di Vibo Valentia ed ai Rappresentanti delle Forze
di Polizia, hanno altresì preso parte i Rappresentanti della Capitaneria di
Porto di Vibo Valentia, di Reggio Calabria e del Reparto Operativo
Aeronavale Regionale della Guardia di Finanza.
Nel corso della riunione, è stata espressa la solidarietà del Consesso ai due
operatori della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia aggrediti, che hanno
riportato lesioni personali, con necessità di ricovero presso il locale presidio
ospedaliero.
E’ stato, infine, previsto ed adottato un mirato piano di potenziamento dei
controlli in mare.
Aggressione alla Guardia Costiera: riunione in Prefettura Vibo Valentia
