Aggressione alla Guardia Costiera: riunione in Prefettura Vibo Valentia

Nella mattinata odierna si è tenuta una Riunione del Comitato provinciale per

l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata in via d’urgenza dal Prefetto Anna

Aurora Colosimo, in relazione all’aggressione perpetrata ieri pomeriggio nei

confronti di due sottufficiali della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia che

stavano effettuando accertamenti e controlli in mare, segnatamente nei

confronti di una moto d’acqua che scorazzava a velocità in prossimità della

costa.

All’incontro, oltre al Sindaco di Vibo Valentia ed ai Rappresentanti delle Forze

di Polizia, hanno altresì preso parte i Rappresentanti della Capitaneria di

Porto di Vibo Valentia, di Reggio Calabria e del Reparto Operativo

Aeronavale Regionale della Guardia di Finanza.

Nel corso della riunione, è stata espressa la solidarietà del Consesso ai due

operatori della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia aggrediti, che hanno

riportato lesioni personali, con necessità di ricovero presso il locale presidio

ospedaliero.

E’ stato, infine, previsto ed adottato un mirato piano di potenziamento dei

controlli in mare.