Mangialavori: “Aggressione Guardia Costiera a Vibo episodio grave”

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà ai due militari della Guardia Costiera aggrediti durante un controllo a Vibo Marina. Si tratta di un episodio grave e intollerabile, che colpisce chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. “Questi uomini – aggiunge- rappresentano lo Stato e meritano rispetto, non violenza. A loro va il mio pensiero, la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione”.