Il Calabrese Mariano Serratore riconfermato a Bruxelles Presidente di COSMOS-Standard AISBL

– In un contesto globale in cui il mercato della cosmesi è sempre più orientato verso valori di trasparenza, tracciabilità e responsabilità ambientale, l’Assemblea Generale di COSMOS-Standard AISBL ha riconfermato alla Presidenza Mariano Serratore, Direttore Tecnico di ICEA. La rielezione, avvenuta all’unanimità il 13 giugno a Bruxelles, testimonia la volontà dei membri fondatori di proseguire un percorso di crescita solido, coerente e condiviso.

“Sono onorato di essere stato riconfermato Presidente di COSMOS-Standard AISBL, riferimento globale per la cosmesi biologica e naturale,” ha dichiarato Serratore. “Ringrazio i membri e colleghi del Board e tutta la squadra COSMOS per la fiducia e il lavoro condiviso. Continueremo a guidare lo standard nel segno della sostenibilità, promuovendo l’uso responsabile delle risorse e processi sempre più trasparenti. Con impegno e visione, per una cosmesi etica e credibile.”

COSMOS (COSMetic Organic and Natural Standard) è oggi lo standard più diffuso a livello internazionale per i cosmetici biologici e naturali. È nato nel 2010 dalla volontà di armonizzare le principali normative europee in materia, grazie alla cooperazione tra ICEA (Italia), BDIH (Germania), COSMEBIO (Francia), ECOCERT (Francia) e SOIL ASSOCIATION (Regno Unito), che hanno fondato COSMOS-Standard AISBL, l’associazione con sede a Bruxelles incaricata della gestione e dello sviluppo dello standard.

Ad oggi, COSMOS è riconosciuto in più di 80 Paesi nel mondo, con oltre 3.000 aziende certificate e un numero in costante crescita di nuovi prodotti registrati ogni anno. I suoi marchi – COSMOS ORGANIC e COSMOS NATURAL – compaiono su oltre 80.000 referenze cosmetiche, rendendolo una delle certificazioni più autorevoli e riconosciute nel settore.

Il successo di COSMOS non è solo nei numeri, ma nella capacità di rispondere a un bisogno reale del mercato. Consumatori sempre più informati cercano prodotti che raccontino una storia di autenticità, dove ogni ingrediente ha una provenienza tracciabile e ogni processo produttivo rispetta l’ambiente. COSMOS offre questa garanzia attraverso criteri che spaziano dalla selezione degli ingredienti alla progettazione del packaging, dalla sicurezza dei processi alla trasparenza della comunicazione.

Il suo valore risiede non solo nei criteri tecnici, ma nella visione: creare un modello di cosmesi che unisce etica, innovazione e responsabilità, rispondendo alle aspettative di un consumatore sempre più attento e consapevole.

Originario della Calabria, Mariano Serratore è agronomo, vive a Filadelfia (VV) e lavora in ICEA dal 2005. Dopo la laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, ha proseguito la formazione con specializzazioni e master in project, risk e business management. Attualmente è Direttore Tecnico di ICEA, con responsabilità su tutti gli schemi di certificazione – dall’agricoltura biologica al tessile, dalla cosmesi alla bioedilizia – occupandosi del coordinamento dei processi, della coerenza metodologica e dello sviluppo strategico.

La sua riconferma alla guida di COSMOS rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo di ICEA nel panorama internazionale, e una conferma dell’approccio sistemico e trasversale che caratterizza la sua visione della sostenibilità.

Le previsioni parlano di un settore della cosmesi sostenibile destinato a raggiungere i 25 miliardi di euro entro il 2030, trainato da una generazione di consumatori che non separa più l’efficacia dalla responsabilità ambientale.