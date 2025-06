Referendum, Martino (coordinatore Democraticamente Uniti per la Calabria): “Risultato importante nella provincia di Vibo”

“Anche se il quorum nazionale non è stato raggiunto credo che si tratti di un risultato importante sia a livello provinciale che a livello regionale. Il centro destra pensi a governare nell’ interesse dei calabresi. Oltre 316.000 preferenze SI sono un dato inconfutabile”. E’ quanto afferma in mattinata alla stampa Ivan Martino esponente politico regionale e coordinatore regionale del movimento Democraticamente Uniti per la Calabria a seguito dei risultati del Referendum. “E’ un dato evidente, chiaro, elettorale e politico che arriva ad un anno dalle prossime elezioni regionali in Calabria” continua l’ esponente politico regionale che potrebbe decidere di candidarsi alle prossime consultazioni elettorali. “Oltre 21.000 preferenze SI a livello provinciale ed oltre 316.000 a livello regionale credo siano un chiaro segnale di malessere verso questo governo regionale. Nella provincia di Vibo si assiste ad buon risultato nella zona delle pre serre vibonesi. D’ altra parte il Partito Democratico calabrese deve aprirsi maggiormente e coinvolgere tutta la coalizione se si vuole mettere in campo un serio progetto ambizioso che guardi alle prossime elezioni regionali in Calabria” conclude il politico vibonese.