Lunedì 19 maggio al via le soste tariffate a Vibo Valentia: termini del servizio e modalità di pagamento

A far data da lunedì 19 maggio 2025 sarà attivo nel territorio comunale di Vibo Valentia il servizio delle soste tariffate affidato in aggiudicazione dell’appalto alla Società Movea Service. Nel territorio saranno presenti gli ausiliari del traffico che forniranno agli utenti qualsiasi informazione in ordine al servizio sia per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei parcometri e sia per quanto riguarda le diverse modalità di pagamento della sosta.

Il servizio sarà attivo nelle seguenti vie:

Vibo Centro: Via Alighieri, viale Kennedy, Piazza Impero (San Leoluca), via Proto, viale Matteotti, via De Gasperi, Piazza Omero, via Roma, Corso Umberto I, via E. Gagliardi, largo Intendenza, via Colletta, via Razza, via Popilia, piazza del Lavoro, via Terravecchia Inferiore, via Santa Maria dell’Imperio, via Monsignor Albanese, piazza Spogliatore, via Palach, via Potiri, Corso Vittorio Emanuele III, via S. Ruba, via Protettì;

Vibo Marina: via Emilia, via Parodi e via Stazione.

TARIFFA, GIORNI E ORARI DI SERVIZIO

Tariffa oraria € 0,50/h frazionabile dopo la prima ora. Al primo pagamento della giornata verranno aggiunti direttamente dal parcometro dieci minuti gratis oltre l’ora consentita (es. il pagamento di 50 centesimi consentirà una sosta di 70 minuti e non di 60)

CENTRO CITTÀ:

Tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle 19:30.

MARINA:

Dal 1° maggio al 31 ottobre tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 08:00 alle 24:00;

Dal 1° novembre al 30 aprile tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle 19:30 solo su via Stazione e via Parodi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I ticket per la sosta potranno essere acquistati direttamente dai diversi parcometri installati in tutte le arterie o piazze adibite a soste tariffate utilizzando monete o carte di credito/bancomat previo inserimento del numero di targa del veicolo. Sarà possibile anche effettuare il pagamento attraverso le applicazioni Easy Park (attivabile dal 1 giugno) e Movea Simple Pay direttamente da smartphone.

I residenti nelle vie interessate da soste tariffate, potranno ottenere l’autorizzazione per la sosta gratuita di una sola vettura per nucleo familiare (comunque di proprietà di persona residente). Per la seconda vettura sarà possibile acquistare abbonamento agevolato di importo pari a € 25,00/mese utilizzabile solo nella via di residenza. Eventuali altre vetture nell’ambito del nucleo familiare rientrano nella tariffa di abbonamento ordinario di importo pari ad € 50,00/mese utilizzabile su tutto il territorio.

Gli abbonamenti gratuiti sono attivabili direttamente dal sito www.moveaservizi.com “Sezione Abbonamenti”. Altre forme di abbonamenti previsti sono attivabili sempre dallo stesso sito.

REGOLAMENTAZIONE

Il ticket deve essere esposto ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo in modo da essere immediatamente leggibile dall’organo accertatore. L’utente avrà cura, a veicolo chiuso, di verificare la corretta esposizione dello stesso.

Informazioni info@moveaservizi.com

SANZIONI

Attività sanzionatoria da parte del personale con funzioni di ausiliari del traffico, sanzioni previste dal Codice della strada art. 7, 157, 158.