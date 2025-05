Rissa furibonda tra giovani a Vibo Valentia: nove denunce e avvisi orali dal questore

Si e’ conclusa con nove denunce per il reato di rissa una furibonda lite tra giovani scoppiata nel centro di Vibo Valentia nel corso delle ore notturne. La furibonda lite tra giovani, tra cui due minorenni, e’ scoppiata per futili motivi scatenando il panico tra i passanti.

I giovanissimi si sono affrontati con calci e pugni, scagliandosi contro, all’esterno del locale, anche sedie e bottiglie di vetro. Sul posto si sono portati i poliziotti della Squadra Mobile che, grazie anche all’ausilio del sistema di videosorveglianza, hanno identificato tutti i partecipanti alla rissa che sono stati denunciati all’autorita’ giudiziaria.

A tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i minori, previa istruttoria della locale Divisione Anticrimine, sono stati notificati anche i provvedimenti di avviso orale da parte del questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti. Per tre dei giovani coinvolti e’ scattato pure il foglio di via dal comune di Vibo Valentia per la durata di 3 anni.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti a valutare l’emissione di altre misure di prevenzione in relazione alla grave situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica venutasi a creare.