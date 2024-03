Amministrative Vibo, Antoniozzi punta su Cosentino: “Sarà sindaco di tutti”

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

Ringrazio Maria Limardo, persona perbene, che ha amministrato con onestà e capacità e che non ha voluto proseguire l’esperienza ma che rimane un patrimonio del centrodestra.

Cosentino è un apprezzato dirigente regionale – dice Antoniozzi – e sta dimostrando una visione politica lucida che è indispensabile per la nostra Vibo.

Dobbiamo fare in modo che la città venga valorizzata per le sue potenzialità e le sue risorse e sono certo che tutte le forze di centrodestra sapranno perseguire una via comune aprendo alle forze civiche e costruendo una vittoria che segnerà il rilancio di Vibo”.