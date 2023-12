“Il signor Gagliardi, con le sue insinuazioni, ha davvero passato il limite. Lo invito a chiarire pubblicamente, ed anche a denunciare nelle sedi opportune se lo ritiene, i contorni delle sue accuse. Ed a spiegare a tutti, a me in primis, chi foraggerebbe cosa. Sono dichiarazioni del tutto inaccettabili per una amministrazione, e mi sia consentito, per un sindaco, che ha fatto di tutto, con azioni ed atti amministrativi e non soltanto a parole, per difendere l’onore dell’istituzione comunale in ogni luogo e in ogni sede”.

È la dura replica del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, in risposta alle dichiarazioni rilasciate in un’intervista radiofonica dal direttore generale della US Vibonese Calcio, Antonello Gagliardi, il quale – riferendosi al bando per la concessione pluriennale dello stadio “Luigi Razza” – ha parlato di “volontà di qualcuno” di non procedere con lo stesso, costringendo in tal modo la Vibonese a “pagare affitti strani”, e quindi adombrando sospetti sull’operato dell’amministrazione.

“Da più di quattro anni a questa parte stiamo lavorando anche sul piano della reputazione del Comune di Vibo Valentia, e non intendo ascoltare passivamente esternazioni di tale gravità. Evidentemente devo ricordare al direttore Gagliardi giusto quelle poche cose che l’ente ha fatto finora per garantire alla Vibonese di poter disputare regolarmente il campionato. Questa amministrazione ha riscattato lo stadio dal demanio, sbloccando una pratica ferma da chissà quanti lustri e pagando oltre 80mila euro; oggi lo concede alla società a costo zero; ha ridotto la superficie di applicazione della Tari; ha applicato la Tari per un periodo temporaneo di effettivo utilizzo, mentre prima era calcolata su tutto il campo compresi gli spalti e per tutto l’anno; è stata rinnovata ad hoc la commissione di pubblico spettacolo; è stata data la concessione per lo store.

Ma soprattutto, ricordo a me stessa di essermi impegnata in prima persona, con le altre istituzioni competenti, per favorire l’utilizzo del campo”.

Quanto al bando, il sindaco rimarca: “Gli uffici stanno lavorando su tutti i fronti, dando ad ogni pratica la priorità che merita, e la Vibonese non è certamente in coda all’elenco. Allo stato la Vibonese ha sottoscritto un affidamento in convenzione che le garantisce lo svolgimento del campionato, quanto al bando gli uffici stanno lavorando e la sua predisposizione è in mano ai professionisti dipendenti del Comune.

Avverto infine l’esigenza di complimentarmi con la squadra, i giocatori, l’allenatore, e soprattutto col presidente Caffo, col quale i rapporti sono sempre stati ottimi ed al quale rinnovo la mia stima e il mio apprezzamento da cittadina vibonese, ben sapendo gli sforzi ed i sacrifici che fa per portare in alto i colori rossoblù. Ma le ragioni del cuore a volte non coincidono con quelle della ragione. E noi, piaccia o no, alla ragione ed alle regole dobbiamo attenerci”.