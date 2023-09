Cantiere teatro di Vibo Valentia, il sindaco Limardo: “Non si può pretendere che rimanga zitta a guardare davanti ad una situazione di stallo su un’opera così importante”

In merito alla replica del direttore dei lavori del costruendo teatro di Vibo Valentia, architetto Vincenzo Carone, il sindaco Maria Limardo risponde quanto segue:

“A seguito del sopralluogo del 31 agosto scorso tutti insieme abbiamo potuto constatare la difformità tra quanto garantito dalla direzione dei lavori e quanto effettivamente presente sul cantiere. Non è assolutamente interesse di questa amministrazione scaricare responsabilità su altri, ma ognuno – come faccio io – dovrebbe assumersi la proprie. Nessuno può pretendere che il sindaco rimanga a guardare dopo avere constatato che alcune cose non vanno per il verso giusto. Mi corre dunque l’obbligo di ricordare alla direzione dei lavori quanto già messo per iscritto in una lettera del 30 agosto e in altra dell’1 settembre scorso proprio a seguito del sopralluogo. Il direttore dei lavori è la figura preposta al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Inoltre il coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, deve supervisionare e coordinare la realizzazione dell’opera garantendo il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere. A tal fine giova, inoltre, rammentare come proprio qualche sera fa mi sono trovata costretta a denunciare l’ennesimo atto vandalico. Come l’architetto ben sa, fino ad oggi da parte di questa amministrazione vi è sempre stata totale apertura al confronto e al dialogo nel segno di un obiettivo comune, ovvero concludere l’opera. Ma per concluderla serve che gli operai si mettano al lavoro; come accertato di persona nei giorni scorsi, però, di operai sul cantiere non vi era ancora traccia. Alla luce di tutto quanto esposto, ed anche delle dichiarazioni dello stesso direttore dei lavori, non ho motivo quindi di dubitare che sin da subito il cantiere del nuovo teatro ripartirà e si concluderà nel più breve tempo possibile”.