Sarebbe vicino ai clan: revocata licenza a orafo

Gli agenti della Questura di Vibo Valentia hanno notificato ad un commerciante di Vibo Valentia la revoca della licenza per l ‘esercizio dell’attività di orafo. Il provvedimento è stato disposto dal questore Cristiano Tatarelli “per il venir meno – è stato precisato – dei requisiti soggettivi necessari per la titolarità di una licenza di pubblica sicurezza”. Il titolare della gioielleria risulta coinvolto, infatti, nel procedimento penale “Rinascita Scott” per il quale è indagato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata dai metodi mafiosi. Ndrangheta dei Mancuso. Per il reato contestato, il procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto nei giorni scorsi una condanna a 5 anni e 4 mesi e una multa per oltre cinquemila euro. (ANSA)