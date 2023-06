Crolla un controsoffitto allo Jazzolino di Vibo, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo: “Situazione da Terzo mondo”

«Leggo che è crollato il controsoffitto del reparto di ginecologia dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. La cosa grave non è questa, ma la situazione da Terzo mondo di questa struttura ospedaliera ormai vecchia e priva di investimenti infrastrutturali significativi. Si è da anni in attesa della costruzione di un nuovo ospedale: qualche tempo fa c’è stata l’ennesima inaugurazione del cantiere con tanto di benedizione. A proposito, sono iniziati i lavori? Mi sono perso io qualcosa o ancora non è partita alcuna opera (nonostante i soliti annunci in pompa magna)?».

Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo (presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti).