Tenta rapina alla stazione di Vibo Valentia: arrestato un uomo

I poliziotti della Squadra mobile di Vibo Valentia, insieme agli agenti della Squadra volante, hanno arrestato una persona per un tentativo di rapina alla stazione ferroviaria di Vibo Pizzo. Gli agenti sono stati allertati dalla Sala operativa che un cittadino aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in quanto, mentre attendeva l’arrivo del proprio treno alla stazione, un soggetto aveva tentato di rubargli la valigia e poi lo aveva colpito in volto.

Il presunto autore è stato stato notato dagli agenti sui binari ferroviari e sin da subito si sarebbe dimostrato violento al controllo, motivo per il quale gli è stato intimato di salire sulla banchina per tutelare la sua incolumità

L’uomo, per tutta risposta, ha reagito minacciando i poliziotti e brandendo delle pietre trovate sui binari, mimando di lanciargliele contro. Visti i comportamenti violenti, gli agenti hanno utilizzato la pistola “taser” per garantire la sicurezza sia dei viaggiatori presenti sulla banchina, sia dello stesso individuo.

A conclusione delle indagini, dirette dalla Procura di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e indagato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e per tentata rapina.

Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di ritorno a Vibo e contestuale obbligo di presentazione alla Pg.