Elezione L’Andolina, Saccomanno (Lega): “Congratulazioni ed auguri al nuovo presidente della Provincia di Vibo”

“La Lega si congratula per la elezione di Corrado L’Andolina a Presidente della Provincia di Vibo Valentia, che dovrà affrontare tantissimi problemi e che, comunque, con la sua esperienza e capacità amministrativa saprà, certamente, portare a termine con puntualità e competenza. Tante sono le cose che servono e che non possono essere rinviate in una Provincia in cui il turismo, l’agricoltura, la portualità e la cultura rappresentano motivi di vanto, ma nello stesso tempo impongono ad azioni urgenti e determinate. Dalle strade alla portualità, dalla sanità ai collegamenti, dall’occupazione al lavoro, ecc. Tutte necessità, come tante altre, che non possono essere rinviate. La Lega, per quanto possibile, si mette a disposizione della comunità per qualsiasi azione concreta e necessità che possa essere sostenuta a tutti i livelli per il bene della provincia e per la crescita della stessa”.

Così, in una nota, il commissario regionale Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.