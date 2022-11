Intesa Tropea-Nowy Sacz, il Sindaco soddisfatto per brand Costa degli Dei: “Reputazione internazionale, continua costruzione reti e partnership”

“La costruzione ed il consolidamento costanti di una rete di relazioni istituzionali internazionali continua a rappresentare una delle leve più importanti nella strategia di posizionamento dell’immagine, dell’appeal e della proposta complessiva dell’esperienza Tropea. Continuiamo a riempire di contenuti e di importanti occasioni di crescita la reputazione della nostra destinazione turistica annuale.

Si inserisce in questo preciso perimetro di obiettivi ed iniziative dell’Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco Giovanni Macrì – anche la sottoscrizione nei giorni scorsi della Lettera d’Intenti tra la nostra Città e quella polacca di Nowy Sacz, rappresentata dal Sindaco Ludomir Handzel.

L’obiettivo – precisa il Primo Cittadino – è quello di favorire lo sviluppo di una cooperazione amichevole delle due amministrazioni e delle due comunità e che quindi abbia ricadute anche turistiche.

Le due Città – si legge nel documento la cui sigla è stata ospitata nel Palazzo dell’Antico Sedile dei Nobili – concordano di avviare e promuovere congiuntamente, attraverso iniziative comuni, progetti, contatti e condivisione di esperienze, gli scambi italo-polacchi, in particolare nelle aree della cultura, dell’arte e dell’istruzione, delle scienze e della tecnologia, dello sport, della ricreazione e del turismo, così come dell’assistenza sanitaria, dell’economia, del commercio e artigianato e della tutela dell’ambiente.

Gli sforzi a 360 gradi che stiamo mettendo in campo per rafforzare la percezione turistica nazionale ed internazionale del Principato di Tropea e che – aggiunge il Sindaco – quest’anno hanno fatto registrare altre due qualificate partnership avviate in questa stessa direzione, quella con la Costa Azzurra e con il Giappone, da una parte, trovano riscontri nei numeri certificati delle presenze 2022 che superano il 2021, il 2020 e il 2019.

Dall’altra, si tratta di propositi ed investimenti coerenti sia con i trend e le risultanze del turismo nazionale che già nel primo quadrimestre facevano registrare un più 216 per cento gli arrivi stranieri triplicatisi nel Bel Paese (con percentuali notevoli in particolare di viaggatori polacchi sulla costa adriatica) e con +300% per la spesa degli stranieri (oltre 3 miliardi) rispetto al 2021 (Dati Coldiretti); sia – conclude Macrì condividendo la soddisfazione già espressa dal Presidente Roberto Occhiuto – con la recentissima rilevazione Istat, ufficializzata in occasione degli Stati Generali del Turismo a Chianciano Terme che colloca la Costa degli Dei in Calabria tra i marchi turistici italiani riconoscibili, alla pari della Costiera Amalfitana, la Gallura, il Gargano”.