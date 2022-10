A Tropea l’atleta paralimpica Vincenza Petrilli. Il sindaco Macrì: “Abbattere i tabù legati alla disabilità”

“Esempi come quello di Vincenza Petrilli, vice campionessa a cinque cerchi a Tokyo 2021, stella fra le più brillanti del firmamento del tiro con l’arco paraolimpico italiano, icona e simbolo di resilienza autentica, di quella capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici e di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, possono contribuire a promuovere dal basso una più efficace cultura della solidarietà e ad abbattere i tabù legati alla disabilità”.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con gli organizzatori dell’evento Un Arco per la vita che vedrà martedì 25, alle ore 10, a palazzo Santa Chiara l’incontro tra l’Atleta calabrese e gli studenti delle scuole superiori di Tropea.

Dopo l’introduzione del Presidente dell’Inner Wheel di Tropea Caterina Papalia Micali, insieme al Primo Cittadino, interverranno Nicolantonio Cutuli, dirigente scolastico Istituto Istruzione superiore di Tropea, Antonio Scagliola Presidente CIP della Calabria, Deborah Granata Referente CIP Cosenza, Elisabetta Carioti Referente CIP Vibo Valentia, Giovanni Giarmoleo presidente FITARCO Calabria e personale qualificato della Polizia di Stato.

QUESTA SERA VENERDÌ 21 INCONTRO DI STUDIO SU PASQUALE GALLUPPI – L’insegnamento di Pasquale Galluppi a Napoli e la sua eredità. È, questo, il titolo dell’evento che, a cura del Rotary Club di Tropea, si terrà alle ore 17,30 nella Cappella dei Bianchi di San Nicola.

DOMENICA 23 OTTOBRE, ALLE ORE 21.50, TROPEA SU TELE PADRE PIO. Andrà in onda la trasmissione CUOCHI IN PIAZZA, registrata lo scorso settembre nella cornice dell’evento Italia e Regioni e che ha visto sfidarsi i cuochi amatoriali provenienti da ogni regione d’Italia, in rappresentanza dei gruppi folkloristici iscritti alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari.