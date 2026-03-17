Si ingrossa il torrente Sant’Agata a Cardeto (RC), uomo rimane intrappolato con il trattore: salvato dai vigili del fuoco in “condizioni estreme”

I Vigili del fuoco di Reggio Calabria hanno salvato un uomo rimasto intrappolato, con il proprio trattore, nell’alveo del torrente Sant’Agata, a Cardeto, improvvisamente ingrossatosi a causa della piena. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni residenti, che hanno cercato di metterlo in salvo con una fune senza riuscirci.

L’allerta alla sala operativa metropolitana dei Vigili del fuoco è arrivata intorno alle 18:30 di ieri pomeriggio. Arrivati al torrente i pompieri riferiscono di essersi trovati di fronte a “condizioni estreme” procedendo in un intervento “ad altissimo rischio”.

Dopo aver realizzato una teleferica sono riusciti a raggiungere l’uomo ormai in balia della corrente. Tuttavia, sia i soccorritori sia l’uomo sono stati travolti dall’acqua, rimanendo per alcuni istanti immersi e bloccati nel torrente, mentre la piena continuava ad aumentare.

Gli operatori rimasti a riva sono quindi intervenuti riuscendo a recuperare sia l’uomo sia i colleghi, portando tutti in salvo. Il ferito è stato trasportato in una zona più sicura dove lo attendevano i sanitari del 118.