Taurianova (RC), nuovi fondi da Roma per efficientamento energetico del Municipio e del Polo Sociale: strutture autosufficienti con pannelli solari e nuovi infissi

Il Comune di Taurianova ottiene nuovi fondi dal Governo e questa volta verranno utilizzati per l’efficientamento energetico in due strutture dell’Ente: il Palazzo Municipale e il Polo Sociale di via F. Sofia Alessio (ex sede del giudice di pace). Partecipando all’apposito avviso pubblico diffuso lo scorso anno dal ministero dell’Ambiente, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi ha visto riconosciuto un finanziamento complessivo di 501.456 euro con cui si potrà intervenire – con lavori pubblici considerevoli – sui due edifici facendoli diventare motori di un notevole risparmio sui costi della bolletta e per l’utilizzo di fonti non inquinanti, nonché acceleratori di quella transizione energetica per la quale la Giunta sta lavorando con altre iniziative in cantiere, tra cui la promozione del varo di una Comunità Energetica che coinvolga cittadini e imprese.

Un rinnovato impegno complessivo volto all’ammodernamento di Taurianova, che ha reso l’Amministrazione Comunale protagonista in questi anni tanto della transizione digitale quanto della transizione energetica – tramite la creazione di una delega assessorile ad hoc affidata all’assessore alla “Smart City, Simona Monteleone – che pone ora la cittadina della Piana di Gioia Tauro quale modello virtuoso per la sua capacità di coniugare servizi efficienti a favore dei cittadini, risparmio e salvaguardia ambientale.

«Tenevamo molto ad essere premiati da Roma anche con la distribuzione dei fondi del Poc Energia – rimarca il sindaco Biasi – non solo per poter far leva su un notevole risparmio che avvantaggerà le casse comunali e quindi la cittadinanza, ma anche per collocare ulteriormente l’amministrazione locale al centro di quelle politiche europee epocali in materia energetica che la pandemia prima e le guerre dopo rendono quanto mai vitali. Taurianova c’è, in questo contesto di promozione per il corretto e spinto utilizzo delle fonti alternative e verdi, ma soprattutto Taurianova merita di esserci sempre di più nel futuro. Ecco perché – conclude il sindaco Biasi – tenteremo, confermando la città e la sua Amministrazione al centro dei progetti dei consessi istituzionali sovracomunali che contano, Regione e Governo in primis, di poter investire anche per l’efficientamento di altre strutture municipali, continuando a sfruttare una semina che in fatto di credibilità della classe dirigente politica e amministrativa taurianovese in questi anni è stata molto proficua».

I fondi ammessi in questo caso, che l’esecutivo municipale ha già provveduto con proprio atto ad incamerare nel bilancio comunale, ammontano a 235.145 euro per gli interventi sul Palazzo Municipale e 266.311 per quelli sul Polo Sociale.

Nel primo caso, si procederà con la realizzazione di un impianto fotovoltaico e con la sostituzione degli infissi; analoghe installazioni anche per l’altra struttura che in più sarà interessata anche da lavori per la costruzione di una rete di riscaldamento con impianti solari termici e servizi connessi.

La Giunta, nel prendere atto della nuova disponibilità di risorse, ha nominato il responsabile dell’Area Tecnica, l’architetto Antonino Bernava, quale Rup di un iter che risulta già in una fase avanzata «dovendosi provvedere – si legge nella delibera di Giunta – ad aggiudicare in maniera definitiva l’acquisto e l’eventuale contratto tramite il MePa entro 60 giorni dalla data di notifica all’Ente del provvedimento di concessione del contributo».