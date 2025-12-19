“L'accondiscendenza partorisce amici, la verità odio” - Marco Tullio Cicerone
HomeCalabriaLa sindaca Simona Scarcella assume la presidenza facente funzione di Anci Calabria
CalabriaReggio Calabria

La sindaca Simona Scarcella assume la presidenza facente funzione di Anci Calabria

Dopo la proclamazione a consigliere regionale di Rosaria Succurro, spetta al sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, già vice presidente vicaria di Anci regionale, il compito di transitare l’associazione sino alla formazione dei nuovi organi.

Nell’iniziare questo incarico di facente funzione alla presidenza di Anci regionale Calabria, il sindaco Scarcella tiene ad evidenziare “l’ottimo lavoro svolto dalla presidente uscente Succurro”, un presidente “attento, lungimirante ed operativo nell’espletamento di questo ruolo così importante di guidare l’associazione per lo svolgimento di funzioni di programmazione e di tutela a favore degli enti locali”.

“Porteremo avanti questo lavoro – ha aggiunto Scarcella  – nella consapevolezza che, anche in ossequio ai principi costituzionali, il ruolo dei comuni, dei sindaci e di tutti gli amministratori locali, è di vitale importanza per il raggiungimento del principio di efficienza della pubblica amministrazione, che rappresenta l’unico faro che guida il nostro cammino.

La Calabria sta vivendo un tempo di grande rinascita, sotto il profilo economico, culturale, infrastrutturale e turistico. Questo è un momento nel quale tutti gli enti locali devono fare fronte comune per affrontare grandi sfide,  prima fra tutte quella della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa. Spero, in questa delicata  fase di transizione, di svolgere il mio ruolo senza deludere le aspettative di chi mi ha dato fiducia conferendomi l’incarico di vicario.

Sin da subito saremmo al lavoro e al servizio dei colleghi sindaci e degli amministratori locali”.

Articolo PrecedenteGiannetta (FI): “Accuse pretestuose di Tridico, Commissione di vigilanza a maggioranza non mette a rischio la democrazia”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Giannetta (FI): “Accuse pretestuose di Tridico, Commissione di vigilanza a maggioranza non mette a rischio la democrazia”

Cirò Marina, nasce “Mestiere Musica”: masterclass dell’Istituto Vivaldi per i futuri professionisti della musica

Domenica d’Incanto, il teatro che unisce: “Natale in casa Cupiello” chiude la stagione 2025 al Teatro Comunale di Catanzaro

Comune di Cosenza: attivo il numero verde per segnalare guasti a illuminazione pubblica, semafori ed edifici comunali

SOL and the City Sud, Agrocepi Calabria presente a Catanzaro con il presidente Cristian Vocaturi

“Natale a Gaza. Una candela nell’oscurità”: arte e memoria per la Palestina a Reggio Calabria

Reggio, festività natalizie: avviso variazioni al servizio di raccolta rifiuti

Pallavolo Rossano ASD a Cutro: trasferta insidiosa per difendere la vetta della Serie C

Lotto, colpo da 27mila euro ad Amendolara (CS)

Teatro Rendano, tutto pronto per “Pagliacci”: l’opera di Leoncavallo in scena a Cosenza

Il futuro del cinema passa da Catanzaro: “SHOT” porta in sala i talenti dell’Accademia di Belle Arti

Cannitello, torna l’idea del biscotto nautico come prodotto tipico di Villa San Giovanni

Catanzaro, Capellupo: “Deliberato intervento di messa in sicurezza da 300mila euro per contrada Cuturella nel quartiere Gagliano”

“Un giorno in Archivio”: percorsi educativi per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni all’Archivio di Stato di Cosenza

Il rettore Giovanni Cuda eletto nella Giunta della CRUI

AI per la sicurezza delle infrastrutture: ricercatore Unical vince il Fondo Italiano per la Scienza

Commissione Vigilanza, Tridico accusa Occhiuto e il centrodestra: “Fagocitano ferocemente tutti gli organi consiliari”

“Scatti di casa nostra”: la Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno in mostra alle Cisterne

Reggio, a Gallico una scuola primaria porta il nome del Capitano Natale De Grazia

Reggio, si va verso il ritorno delle Circoscrizioni: via libera in II Commissione alla modifica dello Statuto

Natale in Provincia di Cosenza: il Presidente Lamensa incontra i dipendenti e ringrazia il personale

Catanzaro, aree pedonali previste per il fine settimana in centro e a Lido: gli eventi del calendario natalizio

“Scuole aperte”: nuovi spazi per una didattica innovativa e inclusiva

Dierre Reggio Calabria: voglia di consolidare la vetta, sabato si gioca a Trani

Violazioni normative antiriciclaggio: sospesa l’attività di un “compro oro” a Catanzaro

Taurianova, Biasi agli artigiani del torrone: “Grazie, i vostri successi esaltano il momento d’oro che la città sta vivendo”. Anche gli assessori Fedele e...

La musica e l’energia di Daniele Silvestri per salutare l’anno a Cinquefrondi (RC)

CdL Reggio Calabria: “Più tutele per la gestione separata”

Reggio Calabria: lunedì a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione di “Note di Moda – Un passo per la ricerca”

A Catanzaro il battito del cuore del libro “Mi svelo” di Siria Scarfò

INPS, nuovo Bonus Mamme: oltre 580mila pagamenti già disposti per circa 242 milioni di euro

Ferro: “Ok da Cosfel ad assunzioni per la Provincia di Cosenza e dodici Comuni”

Domani il passaggio della Fiamma Olimpica. Battaglia: “Evento che onora il grande cuore sportivo di Catanzaro celebrandone valori fondamentali come la pace e la...

In Calabria la campagna di Legambiente “C’è puzza di gas”: monitorate sei infrastrutture tra Catanzaro e Crotone

Reggio Calabria, parte la procedura per l’affidamento dei lavori in via Cappelleri: ok al progetto esecutivo, pubblicata la manifestazione d’interesse

‘Ndrangheta, torna in carcere lo “sceicco” dei locali di Bologna Mohamed Omar

Reggio Calabria, “Fatto col cuore”: l’arte dell’inclusione alla mostra di Natale AGEDI ODV

Vessava e minacciava la moglie anche dopo la separazione: ammonimento del questore per un uomo di Vibo Valentia

Un gesto che fiorisce di speranza: Universo Minori dona le Stelle di Natale AIL alla Casa Circondariale di Crotone

Focus ‘Ndrangheta, controlli nel Crotonese: un arresto, due denunce e articoli pirotecnici sequestrati

Vibo Valentia, passaggio della Fiamma Olimpica: indicazioni sulla viabilità per la mattina di domani

Il dottor Michele Provenzano alla guida della Nefrologia dell’Annunziata di Cosenza

“Restanza. Il futuro che scegliamo”: a Catanzaro dati, idee e testimonianze per trasformare il restare in sviluppo concreto

Uilm Calabria: “Servono lavoro stabile, investimenti e soluzioni alle vertenze”

Forza Italia Reggio Calabria, Paolillo entra nel coordinamento cittadino: curerà il dipartimento tutela dei consumatori

Il Comune di Crotone approva proposta di gemellaggio con la città greca di Andravida-Kyllini

Lamezia Terme, De Biase: “Questa sera l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia sarà l’occasione per ribadire i nostri valori premiati nelle recenti elezioni...

A Settingiano progetto per l’energia solidale al servizio della comunità

Cambio alla guida della Nefrologia dell’Ospedale di Cosenza. Il ricercatore Unical Michele Provenzano subentra a Gianluigi Zaza, assicurando nuove traiettorie di ricerca e continuità...

La Fondazione Mediterranea discute della storia del Jazz

Natale Neroarancio 2025 con il Supporters Trust: una serata di emozioni, passione e solidarietà

Enti locali, sottosegretario Ferro: Cosfel dà via libera ad assunzioni per Provincia di Cosenza e 12 comuni calabresi

Torna il Presepe Vivente a Mirto di Siderno

Tutto pronto per alzare il sipario sul Gran Gala del Premio Carlino d’Argento

Il Comune di Cinquefrondi chiude il 2025 con due prestigiosi eventi musicali di rilevanza nazionale: Daniele Silvestri e Marvin & Prezioso

Cinema&Cinema e Museo Archeologico Lametino: Il patrimonio archeologico calabrese incontra i nuovi linguaggi della cultura digitale

“Un Natale da Campioni” la FIPAV porta sorrisi ai bambini ricoverati in Pediatria”

Mancano pochi giorni alla III Edizione di “The Christmas Show”, evento promosso dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38

Salari, quelli calabresi tra i più poveri d’Italia. Trotta: “Diamo dignità ai lavoratori con il salario minimo”

Ex Reggina: Gianluca Savoldi in diretta alle 16:00 su Tris TV

Motta San Giovanni: a Serra Valanidi laboratori creativi per il Natale

Reggio: a Riparo l’incontro “Ogni briciola è dono – Lo sguardo della fede sullo spreco alimentare”

Francesco Trunzo: “Orgoglio azzurro: le presidenze a Polimeni e Ionà sono garanzia di crescita per il territorio”

Rizziconi: sequestrati 120 chili di botti di Natale illegali

Amendolara: successo di pubblico ed emozioni per la cerimonia di premiazione della Seconda edizione del Premio Nazionale “L’Albero della Vita”

Un viaggio tra folklore, maschere e tradizioni per l’IC Carolei-Dipignano: studenti protagonisti di un laboratorio culturale diffuso

L’Essenza oltre l’Apparire: al Prof. Nimpo il Premio cultura 2025 BRUTIUM

Un alunno dell’I. C. “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto” trionfa al Campionato Provinciale di Dama italiana

Reggio: il 20 dicembre il talk di Onda Orange dal titolo “E’ facile parlare – diamo voce a una generazione che vuole contare”

Commissione anti-‘ndrangheta, Enzo Bruno vicepresidente: “Legalità condizione essenziale per lo sviluppo”

Mancuso: “Da sabato nuova illuminazione sul ponte Morandi di Catanzaro”

Elette le Commissioni del Consiglio Regionale: i nomi dei presidenti

I portalettere di Melito Porto Salvo a scuola per raccogliere le letterine indirizzate a Babbo Natale

Cantiere Viale dei Normanni, strada aperta e spazi per parcheggi dal pomeriggio di domani venerdì 19 dicembre fino a domenica 28 dicembre

Castello di Fiaba – Magie di Natale e Racconti di Calabria / Domani al Complesso San Giovanni aprirà la mostra “Cuntàra cùnti”

SPAc – South performing and acting, al Teatro Comunale di Badolato “Di tutti i colori” di e con Dario Natale in scena sabato 20...

Belcaro: “Sul sostegno alle disabilità Comune sempre in prima linea e con diversi finanziamenti, ma occorre coordinamento e responsabilità di tutte le parti coinvolte”

Crotone: protocollo d’intesa tra Comune e Questura

Tradizionale scambio di auguri a Palazzo Alvaro, il saluto del sindaco Falcomatà ai dipendenti della Città Metropolitana: “Sono orgoglioso di voi, dovete esserlo anche...

Straface su avviso Concilia: “Impegnati 3,5 milioni per conciliare vita e lavoro”

Avviso Concilia, Straface: “Impegnati 3,5 milioni di euro per la conciliazione vita-lavoro”

Ordinanza del TAR su valorizzazione area archeologica di Capo Colonna: scongiurato il pericolo della perdita del finanziamento e consentita la prosecuzione dell’intervento

Dal Comune di Reggio Calabria 6 milioni di euro per incentivi a inoccupati e imprese

I Templari Federiciani plaudono all’istituzione dell’Osservatorio contro le mafie a Cassano all’Ionio

Rinascita Comune: “Piena solidarietà a lavoratori e lavoratrici del Comune di Reggio Calabria per la proclamazione dello stato di agitazione”

Quanti Set Ci Sono nel Tennis: Guida Completa per Capire i Formati di Gioco

Villapiana: emozione, impegno e spirito natalizio nella Recita di Natale dell’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli”

Cinque nuovi magistrati nella squadra del Tribunale di Vibo Valentia. Il procuratore Falvo: “La nostra una sede di frontiera ma particolarmente formativa”

Calabria: una grande opportunità per l’olivicoltura tra finanziamenti e tecnologia 4.0

Bruno: “Preoccupa lo spostamento da Lamezia della flotta aerea della Protezione Civile”

“Canto senza parole, la voce del contrabbasso”: concerto di chiusura della stagione 2025 organizzata dalla sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia

Sorical lancia l’allarme: “Crisi idrica in Calabria è vicina. Grave e persistente siccità”

CGIL e FP CGIL Cosenza su concorsi amministrazione provinciale: “In palese contrasto con la Costituzione”

PD Calabria: “La Regione non beneficia degli strumenti della Zes Unica”

Nuoto, Pittelli e Mascaro unici due atleti calabresi ai Campionati Italiani Assoluti: “L’obiettivo era portare in alto il nome della nostra terra!”

Antoniozzi: “Inserire gli idonei nella pubblica amministrazione”

Sabato 20 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro la magia del Natale con il travolgente gospel dei Duke Fisher Heritage Singers

Catanzaro: aperte le domande per contributo a sostegno dei buoni pasto mensa anno scolastico 2025/2026

La mobilità elettrica torna in classe: al via la seconda edizione di “E-MOBILITY@SCHOOL”, il progetto didattico di Ewiva per gli studenti delle scuole secondarie

Alecci: “150 posti di lavoro a rischio per gli operatori del call center di Crotone”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook