La sindaca Simona Scarcella assume la presidenza facente funzione di Anci Calabria

Dopo la proclamazione a consigliere regionale di Rosaria Succurro, spetta al sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, già vice presidente vicaria di Anci regionale, il compito di transitare l’associazione sino alla formazione dei nuovi organi.

Nell’iniziare questo incarico di facente funzione alla presidenza di Anci regionale Calabria, il sindaco Scarcella tiene ad evidenziare “l’ottimo lavoro svolto dalla presidente uscente Succurro”, un presidente “attento, lungimirante ed operativo nell’espletamento di questo ruolo così importante di guidare l’associazione per lo svolgimento di funzioni di programmazione e di tutela a favore degli enti locali”.

“Porteremo avanti questo lavoro – ha aggiunto Scarcella – nella consapevolezza che, anche in ossequio ai principi costituzionali, il ruolo dei comuni, dei sindaci e di tutti gli amministratori locali, è di vitale importanza per il raggiungimento del principio di efficienza della pubblica amministrazione, che rappresenta l’unico faro che guida il nostro cammino.

La Calabria sta vivendo un tempo di grande rinascita, sotto il profilo economico, culturale, infrastrutturale e turistico. Questo è un momento nel quale tutti gli enti locali devono fare fronte comune per affrontare grandi sfide, prima fra tutte quella della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa. Spero, in questa delicata fase di transizione, di svolgere il mio ruolo senza deludere le aspettative di chi mi ha dato fiducia conferendomi l’incarico di vicario.

Sin da subito saremmo al lavoro e al servizio dei colleghi sindaci e degli amministratori locali”.