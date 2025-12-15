Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: la City Celebration a Reggio Calabria

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 inizierà nei prossimi giorni il suo cammino in Calabria: partirà il 19 dicembre da Acireale, toccando poi Giarre, Taormina, Messina e si concluderà a Reggio Calabria, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza De Nava: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio, Coca-Cola porta lungo ogni tappa un programma pensato per unire sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza collettiva. A rendere unico il percorso, il Truck Coca-Cola, una spettacolare esperienza itinerante di luci, suoni ed emozioni che segue i tedofori e coinvolge il pubblico, trasformando ogni arrivo in un momento di festa.

Nella City Celebration di Reggio Calabria, in Piazza De Nava, dalle ore 17:00: il Coca-Cola Village – si legge in un comunicato stampa – accoglierà i presenti con musica, intrattenimento e attività dedicate alla comunità, comprese le iniziative di sostenibilità realizzate con CiAl per la raccolta delle mini-lattine distribuite lungo il percorso, e la collaborazione con Banco Alimentare, che accompagnerà il pubblico in un momento di solidarietà tramite degustazioni e donazioni.