Palmi, associazione Prometeus: “Al centro della nostra attività il bene comune”

“Alla luce del clima animato e del mormorio creatosi intorno alla nostra realtà associazionistica, in relazione alla campagna elettorale in atto per l’elezione del prossimo Sindaco di Palmi, riteniamo opportuno chiarire la nostra posizione e il nostro punto di vista.

L’Associazione Prometeus è un ente del terzo settore, ossia un’organizzazione privata senza scopo di lucro, che opera per fini civici, solidaristici e di utilità sociale, svolge attività di interesse generale ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al centro della nostra attività e del nostro ventennale impegno, da semplici cittadini, vi è da sempre il “bene comune”, il benessere della comunità e dunque l’interesse della collettività.

I soci che compongono la Prometeus hanno creato, nel tempo, un gruppo coeso, basato sul rispetto reciproco e sulla libertà di pensiero. Il nostro Statuto, naturalmente, definisce la nostra Associazione come una realtà apartitica: abbiamo infatti sempre operato in collaborazione con le istituzioni, riconoscendo il loro ruolo, ma senza mai schierarci politicamente, senza colori o bandiere.

In questi giorni, in cui a Palmi la discussione politica si è fatta piuttosto accesa, nostro malgrado, ci siamo ritrovati nel mirino di voci che parlano di un nostro schieramento con tale o tal altro candidato, o addirittura di una discesa in campo del Presidente Saverio Petitto.

A questo proposito, ci teniamo a sottolineare, innanzitutto, che i propositi del Presidente Petitto sono quelli di portare avanti il lavoro dell’Associazione, sempre con lo stesso spirito entusiasta e l’amore per la propria terra, che hanno caratterizzato la sua guida in questi lunghi anni, in cui hanno preso vita opere e progetti di grande valore culturale e sociale.

Per la stessa ragione, precisiamo che ogni socio della Prometeus ha una propria identità e piena libertà di azione per ciò che riguarda la sua vita, quindi può intraprendere scelte personali che nulla hanno e avranno a che fare con l’attività della nostra Associazione, che – ribadiamo – è una realtà scevra da qualunque logica di strumentalizzazione politica o di potere.

Tutto quello che abbiamo realizzato fin qui, è frutto del nostro impegno autentico e disinteressato: abbiamo compiuto un percorso chiaro, pulito e lineare, che ci riempie di orgoglio, e sul quale abbiamo intenzione di proseguire verso nuove vette.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono e ci incoraggiano a fare – nonostante alcuni episodi spiacevoli, come accaduto di recente –, dimostrando tutta la loro stima. Perché sulla partecipazione si fonda la comunità, culla di valori fondamentali, come la bellezza, la cura del bene comune, le tradizioni, in nome dei quali saremo sempre pronti a schierarci”.

Così in una nota l’associazione Prometeus.