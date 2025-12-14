L’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA

L’Avv. Nancy Stilo, professionista del foro di Reggio Calabria, lo scorso 13 dicembre, nel corso del Consiglio Direttivo nazionale tenutosi a Roma presso il cinema Adriano, è stata nominata quale componente della Giunta Nazionale Aiga presieduta dall’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo.

L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, è una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale, persegue la tutela dei diritti della giovane avvocatura, ne promuove la formazione e collabora attivamente ai tavoli di proposte di riforma dell’intero sistema giustizia.

La nomina rappresenta un riconoscimento del percorso maturato negli anni all’interno dell’associazione forense, che l’ha vista dapprima guidare con creatività la sezione reggina, poi assumere il ruolo di Coordinatrice regionale per la Calabria nel biennio appena trascorso, contribuendo alla crescita del network associativo sul territorio e alla valorizzazione delle competenze dei giovani professionisti.

“Vivo questa nomina come una grande responsabilità e, al tempo stesso, un’opportunità per continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione sui temi che riguardano da vicino il futuro dell’avvocatura – dichiara Stilo – dalla specializzazione professionale, necessaria per essere competitivi sul mercato, alla digitalizzazione, volta a snellire i processi e migliorare l’accesso alla Giustizia; dall’accesso alla professione alle nuove sfide poste dagli strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution). In quest’ultimo ambito, più precisamente mediazione civile e giustizia consensuale, l’Avv. Stilo, negli ultimi sei anni, ha anche ricoperto il ruolo di responsabile nazionale del relativo dipartimento della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” che da sempre offre servizi di alta formazione rivolti all’avvocatura.

La presenza dell’avvocatura reggina all’interno dell’esecutivo nazionale conferma il ruolo centrale che la sezione locale ha assunto negli ultimi anni nei processi di rinnovamento della professione e rafforza la partecipazione della Calabria ai tavoli decisionali dell’associazione.

“Continuerò a rappresentare con orgoglio la voce del nostro territorio, delle colleghe e dei colleghi calabresi – aggiunge Stilo – convinta che la forza dell’Aiga risieda nella capacità di tenere insieme radicamento locale e visione nazionale”.