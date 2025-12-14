“L'arte di non sapere, che non dev'essere confusa con l'ignoranza, perchè gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un'idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società” - Luis Sepúlveda
HomeCalabriaReggio CalabriaL’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA
CalabriaReggio Calabria

L’avvocatessa reggina Nancy Stilo nominata componente Giunta Nazionale AIGA

L’Avv. Nancy Stilo, professionista del foro di Reggio Calabria, lo scorso 13 dicembre, nel corso del Consiglio Direttivo nazionale tenutosi a Roma presso il cinema Adriano, è stata nominata quale componente della Giunta Nazionale Aiga presieduta dall’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo.

L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, è una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale, persegue la tutela dei diritti della giovane avvocatura, ne promuove la formazione e collabora attivamente ai tavoli di proposte di riforma dell’intero sistema giustizia.

La nomina rappresenta un riconoscimento del percorso maturato negli anni all’interno dell’associazione forense, che l’ha vista dapprima guidare con creatività la sezione reggina, poi assumere il ruolo di Coordinatrice regionale per la Calabria nel biennio appena trascorso, contribuendo alla crescita del network associativo sul territorio e alla valorizzazione delle competenze dei giovani professionisti.

“Vivo questa nomina come una grande responsabilità e, al tempo stesso, un’opportunità per continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione sui temi che riguardano da vicino il futuro dell’avvocatura – dichiara Stilo – dalla specializzazione professionale, necessaria per essere competitivi sul mercato, alla digitalizzazione, volta a snellire i processi e migliorare l’accesso alla Giustizia; dall’accesso alla professione alle nuove sfide poste dagli strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution). In quest’ultimo ambito, più precisamente mediazione civile e giustizia consensuale, l’Avv. Stilo, negli ultimi sei anni, ha anche ricoperto il ruolo di responsabile nazionale del relativo dipartimento della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” che da sempre offre servizi di alta formazione rivolti all’avvocatura.

La presenza dell’avvocatura reggina all’interno dell’esecutivo nazionale conferma il ruolo centrale che la sezione locale ha assunto negli ultimi anni nei processi di rinnovamento della professione e rafforza la partecipazione della Calabria ai tavoli decisionali dell’associazione.

“Continuerò a rappresentare con orgoglio la voce del nostro territorio, delle colleghe e dei colleghi calabresi – aggiunge Stilo – convinta che la forza dell’Aiga risieda nella capacità di tenere insieme radicamento locale e visione nazionale”.

Articolo PrecedenteModifiche alla circolazione notturna nelle gallerie “Torbido” e “Limina”
Articolo SuccessivoFalcomatà all’evento PGS: “Ho ammirazione per quello che fate perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Nuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese. Il presidente Mascaro sottolinea il valore formativo degli esami

Il Lions Club Polistena Brutium dona giochi e attrezzature al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Falcomatà all’evento PGS: “Ho ammirazione per quello che fate perché sperimentate il linguaggio universale dello sport come scuola di vita”

Catanzaro: sospensione idrica anticipata nei serbatoi Cappuccini, Materdomini e Madonna dei Cieli

Successo per il mini villaggio di Natale a Straorino

La Restart trionfa alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica Winter Edition

Modifiche alla circolazione notturna nelle gallerie “Torbido” e “Limina”

“Artisti in Corsia”, al Teatro Comunale una serata di musica, emozioni e solidarietà per i pazienti pediatrici

Il Sindaco Franz Caruso al convegno su “Bullismo e Cyberbullismo”: “Anche sul nostro territorio si colgono segnali di recrudescenza. Vanno individuate efficaci strategie di...

Tonno Callipo: missione compiuta a Jesi

Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia: il tributo della città al giovane ciclista scomparso nel 1994

Inaugurazione panchina antiviolenza a Lamezia Terme

La Tonno Callipo supera la vicecapolista Corigliano

Sanità territoriale e medici di famiglia, Reggio ospita il vertice FIMMG

La Cena degli Auguri Lions: un momento di incontro, solidarietà e condivisione

Falcomatà al dibattito “Conflitti globali e diritti umani”: «Cresce la sofferenza e aumentano gli introiti dei signori della guerra»

Pallavolo Rossano ASD travolgente: 3-0 al Bisignano e girone d’andata chiuso da capolista

Maestri del Commercio 2025, Confcommercio e 50&più Reggio Calabria celebrano la storia degli imprenditori reggini

Reggina più forte dell’emergenza: 2-0 al Milazzo, quarto successo consecutivo

Torna a San Roberto “Valley Food 2.0”: un successo che raddoppia per celebrare le tradizioni e lo stare insieme

Falsetta e Giannicola (Templari Federiciani) ringraziano We Breast e la deputata Simona Loizzo: “Aiutano la donna a non sentire il peso della malattia e...

“A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato”, ospitato dall’Auditorium di Polistena il 20 dicembre

Natale in musica e danza: l’IIS Lucrezia Della Valle accende Cosenza

“La solitudine tra psiche e fede”. A Riparo un dialogo profondo a partire dal Vangelo dell’Annunciazione

Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

Il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra “Scatti di casa Nostra – La Piana di Gioia Tauro tra realtà e sogno”

Legalità e Giustizia: anche a Corigliano Rossano l’impegno del Nuovo Sindacato Carabinieri nel “Percorso della Legalità”

Reggio, l’evento della Lega Navale “Progettare l’inclusione: il mare come spazio accessibile”

“Rinascita Scott”, scarcerato il presunto boss Domenico Cracolici. Ora possibile “effetto domino”

Reggio BiC, vittoria convincente contro Treviso: biancoamaranto in corsa per le Final Four

L’arte va in scena presso la Chiesa del Rosario di Rende Centro alle 18 del 14 dicembre con Simulacrum-L’arte sacra delle teste scultoree

Il Sindaco Franz Caruso all’iniziativa “Il primato delle donne”, promossa dal Centro Italiano Femminile

“Ecuba. Il Sogno”: Katia Colica propone una riscrittura contemporanea della tragedia di Euripide. In scena Daniela D’Agostino

Terza edizione “caLIBRIsì” a Rende

A Corigliano Rossano la terza edizione di “Incanto di Natale”

Il Lungomare di Gallico porta il nome del Capitano Natale De Grazia

Il responsabile del cerimoniale del Comune di Cosenza, Emiliano Sacco, caporale ad honorem

“Vertigo: Il Sud è Magia”. Concerto di Capodanno al Rendano di Cosenza

Ospedale HUB di Cosenza, Franz Caruso: “Ci opponiamo allo scippo, i fatti dimostrano il nostro impegno”

Evento benefico organizzato dal Roma Club Reggio Calabria e previsto per il 17 dicembre presso il reparto di U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica del GOM

La Cestistica Lamezia si aggiudica il derby under 15

Ok definitivo dal Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria al bilancio di previsione 2026-2028

A Melissa il Natale è un tempo che mette radici: fino al 6 gennaio un carnet di eventi che racconta identità, comunità e sostenibilità

Pari opportunità, le linee programmatiche della consigliera di parità supplente della Provincia di Vibo

Da Reggio Calabria la prima puntata del podcast di Business Capital Magazine lanciato da Federimpreseuropa

Sap Catanzaro su intervento nell’incendio palazzo di fronte stazione centrale: “Alto senso del dovere e disprezzo del pericolo”

Caulonia, grande successo per la “Christmas Green – Giornata ecologica di sensibilizzazione”

Il Cammino del Pane unisce Calabria e Basilicata: una giornata per raccontare il futuro attraverso il bene più antico dell’umanità

Il 17 dicembre a Reggio Calabria il ciclo di conferenze “Radici”

Rossano, tutto pronto per l’evento “Friendly Christmas Evening”

Emergenza a Mesoraca (KR), CNDDU: “Senza riscaldamento il liceo Lombardi Satriani, a rischio il diritto allo studio. Chiesto intervento urgente degli enti preposti”

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la “Festa dell’atletica calabrese” del Comitato regionale Fidal

La meraviglia di Dickens sul palco di Sguardi a Sud: il 14 dicembre, va in scena “Canto di Natale” a cura della Compagnia Porta...

Il commiato del sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa del Presidente Franco Pontorieri

Il TDDM conclude l’anno di incontri dedicati al suo quarantennale

Parcheggi gratuiti per i veicoli elettrici: la Giunta di Cosenza approva l’esenzione fino al 2026

Monitoraggio Campi Elettromagnetici a Vibo Valentia: nessuna criticità rilevata nei periodi di riferimento

RaccontArti, inaugurata la IV edizione: nuova sede e un percorso diffuso per il Natale di Catanzaro

Il programma delle festività al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Rinvenuti 3,5 kg di marijuana in case disabitate di Africo Nuovo

Reggio: preziosi per oltre 2 milioni confiscati a finto promotore finanziario

A Scuola di… Gusto: un viaggio nel cuore della Dieta Mediterranea. Ultimo appuntamento di Taste Experience Calabria

Un arresto per droga a Gioiosa Ionica

A Rende la presentazione della guida enogastronomica “Il Cavaliere Identitario”: un viaggio nel gusto e nelle radici dei territori

24 anni fa a Cosenza il trasferimento della comunità rom di Via Gergeri nel villaggio di San Vito Alto: l’iniziativa “Spostati e dimenticati”

Guardia di Finanza: il sottotenente Gianluca Monda a capo del Nucleo Operativo del Gruppo di Catanzaro

Cerisano porta la formazione nel borgo. All’Università della Calabria inaugurato il Master che rafforza il modello di rigenerazione voluto dal sindaco Di Gioia

Accordo Quadro tra Polo Digitale Calabria e ITS CADMO Academy per rafforzare formazione, innovazione e competenze digitali nel territorio

Provincia di Vibo. Il voto ponderato ridisegna il Consiglio, eletti i nuovi dieci consiglieri provinciali

Reggio e la Calabria protagoniste a Bruxelles: Milia (FI) al tavolo tecnico con il Commissario Europeo per lo sport e le politiche giovanili Glenn...

Intimidazione a Crosia: lettera anonima alla sindaca Aiello

“Un disegno per nonno Pino”: a Filadelfia la quarta edizione tra memoria, valori e comunità

“Occhjiu non vidi, cori non doli”: al Teatro Comunale di Catanzaro l’arte che cura e unisce

Cosenza, il Comune interviene ancora sul Busento: fototrappole e sanzioni contro gli incivili

Ottava edizione Artisti in corsia: appuntamento al Teatro Comunale di Catanzaro

A Cosenza nasce la Polisportiva SMILE: una nuova visione per lo sport del territorio

Formazione, etica e responsabilità professionale: l’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro accoglie i nuovi iscritti

Cosenza, il bilancio di previsione 2025-2027 approda in Consiglio comunale

Provinciale Lauropoli-Sibari: incontro operativo tra Comune e Sirjo

Trentennale della morte di Natale De Grazia, Falcomatà: “Simbolo di legalità ambientale quanto mai attuale ai giorni nostri”

Caputo a Guccione: “Chi ha distrutto la sanità oggi critica chi la sta risanando”

Catanzaro, AMC S.p.A.: reintrodotta la fermata all’interno del Presidio Ospedaliero De Lellis sulla Circolare Nord

LibrinComune: martedì 16 dicembre la presentazione a Palazzo dei Bruzi del libro di Andreea Paula Danilescu “Le rimesse nel cappotto”

“Finalmente Natale”: online il cartellone degli eventi tra tradizione, arte e nuove generazioni

Nasce a Villa San Giovanni l’Odissea Museum: il primo museo dedicato al viaggio di Ulisse nello Stretto

La favola di Barbara Bacciottini: dalla chiamata in extremis all’esordio vincente con la Tonno Callipo

Rende, fase finale del Censimento 2025: al via gli ultimi rilevamenti sul territorio

Intimidazione a sindaca di Crosia, M5S: “Solidarietà e vicinanza”

Due imprenditori calabresi nel board nazionale di Confindustria Alberghi

“Mai più sole”, all’“Einaudi-Alvaro” di Palmi un convegno con l’AIDM per educare i giovani al rispetto e alla non violenza

Trent’anni senza De Grazia, da Reggio Calabria Legambiente lancia 10 proposte sui traffici illegali di rifiuti e gli affondamenti sospetti di navi nel Mediterraneo

A Settimo di Montalto Uffugo si accende l’Albero della Solidarietà

Reggio, “Il Grinch” arriva al Teatro “Francesco Cilea”: acrobazie, musica e magia per un Natale indimenticabile

FIDAS ODV Scalea: pronta la VI edizione del Concorso dedicato a Ludovica Tommaselli

Cantiere nel Centro Storico di Tropea, Piserà: “Lavori fermi da aprile, necessario restituire decoro e certezze ai cittadini”

GeoDesign e co-progettazione: il Pollino avvia il primo laboratorio di pianificazione turistica integrata

Greco (Casa Riformista – Italia Viva): “Irresponsabile spostare i Canadair da Lamezia a Crotone”

“Esprimo ferma condanna e profonda preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza avvenuto a Schiavonea. Sono fatti che non possono e non devono trovare alcuna...

“Escalation di violenza” a Schiavonea, Straface: “Episodio gravissimo. Regione a lavoro per affrontare fragilità e rafforzare l’integrazione”

Corsi e Costanzo: “La metropolitana sia gratuita dal 31 dicembre al 7 gennaio”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook