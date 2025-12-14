Il Lions Club Polistena Brutium dona giochi e attrezzature al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Nell’ambito delle iniziative di servizio e solidarietà promosse sul territorio, il Lions Club Polistena Brutium realizzerà mercoledì 17 dicembre alle ore 10.00 una visita ufficiale presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena, in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa è finalizzata a offrire un segno concreto di vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, attraverso la donazione di giochi destinati ai piccoli pazienti e la consegna al reparto di due frigoriferi per la corretta conservazione dei medicinali, nonché di due poltrone per i genitori, pensate per migliorare le condizioni di accoglienza e assistenza durante la degenza.

L’intervento si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale e attenzione alla sanità pubblica, riconosciuta come presidio essenziale di tutela della salute e della dignità delle persone, in particolare delle fasce più fragili della popolazione.

Il Lions Club Polistena Brutium esprime un sentito ringraziamento alla ditta Prestileo Giocattoli di Cinquefrondi, che con il proprio contributo ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

Attraverso questa azione, il Lions Club rinnova il proprio impegno a servizio del territorio, ribadendo l’importanza della collaborazione tra associazioni, imprese e istituzioni per la promozione del bene comune e il rafforzamento dei servizi essenziali.