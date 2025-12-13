Donare un sorriso, donare un momento di gioia. È su questo che si basa l’evento benefico organizzato dal Roma Club Reggio Calabria e previsto per il 17 dicembre presso il reparto di U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica del GOM.

Il Roma Club conta 74 iscritti tra Reggio Calabria e Roma (nella Capitale sono presenti cittadini originari reggini appartenenti al club) ed è stato fondato nel 2021, iscritti all A.I.R.C.(Associazione italiana Roma Club)

In particolar modo, il presidente Nicola Megalizzi ha voluto fortemente questo evento, di comune accordo con tutti i soci del Club, in cui è prevista la consegna di regali a bambini di età compresa tra i 3 ed i 15.

Ma è proprio il presidente Megalizzi a spiegare cosa avverrà il prossimo 17 dicembre.

“Questa donazione volevamo già farla da un po’ di tempo. Quest’anno ci siamo messi di impegno e devo dire che abbiamo raggiunto anche una cifra considerevole, tale da consentirci di acquistare diversi regali per bambini e ragazzi che vanno dai 3 ai 15 anni di età. Siamo contenti per quello che siamo riusciti a fare, era un nostro obiettivo donare dei giocattoli a bambini che oggi, purtroppo, stanno soffrendo. Il tutto in collaborazione con ‘I pagliacci clandestini’ che con la loro clown-terapia donano anche loro un sorriso. Abbiamo unito le forze, anche approfittando del momento magico del Santo Natale nel mese di dicembre”.

Il presidente prosegue.

“Vorremmo replicare la stessa tipologia di evento anche in occasione della Pasqua, ma vedremo più in là. Adesso ci concentriamo per la buona riuscita di questo appuntamento del 17 dicembre presso il Reparto di U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica del

GOM e ci teniamo particolarmente perché l’intento è donare un sorriso a questi bimbi, nella speranza che la maggior parte, se non tutti, riescano quanto prima a guarire ed a lasciare l’ospedale”.