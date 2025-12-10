Reggio, firmata preintesa del CCI Metrocity da sindacati territoriali ed RSU: novità welfare per i circa 380 dipendenti

“È giunta alla sigla la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all’ordine del giorno dei lavori delle delegazione trattante. Infatti, dopo le consultazioni dell’ OPI (Organismo paritetico per l’Innovazione e del CUG (Comitato Unico di Garanzia) chiamati ad esprimersi sul welfare dalla dott.ssa Giuseppina Attanasio, si è passato alla trattativa vera e propria con la ripartizione del fondo anno 2025 pari a 3 milioni e 480 mila euro circa, destinati a coprire il finanziamento di tutti gli istituti contrattuali.

Di questi l’incremento del fondo del personale di comparto, previsto dal decreto legislativo n°25/2025, che per la Metrocity corrisponde a circa 76mila euro, è stato sottratto al confronto con la parte sindacale e ripartito motu proprio (delibera del Sindaco Metropolitano n. 175/2025 RG), causando il malcontento e il disappunto del personale.

Il decreto, in realtà, prevede che la ripartizione di tali somme, che vanno a rimpinguare il fondo, debba essere oggetto di confronto della delegazione trattante con la parte sindacale.

Ciò è quanto veniva eccepito dal Delegato sindacale Cisl FP, Adolfo Romeo, di comune accordo con le altre sigle UIL FPL e CSA RAL, rispettivamente rappresentate da Dario Benincasa e Pasquale Gattuso, che in seguito alle rituali consultazioni, decidevano di firmare la preintesa nella stessa giornata al fine di non rallentare l’iter di definizione del Contratto, tenuto conto anche della necessità di non gravare sui colleghi del settore Risorse Umane, sacrificandone la fruizione delle ferie nel periodo Natalizio.

Nella relazione introduttiva si è appreso inoltre con riguardo alla stabilizzazione dei circa 39 tirocinanti, la possibilità che la stessa non venga formalizzata entro la fine dell’anno.

Sull’argomento è intervenuta la Cisl Fp – come risulta dal verbale dell’incontro – chiedendo di intervenire tempestivamente affinché si giunga nel più breve tempo possibile del contratto a tempo indeterminato a 18 ore.

Tra le proposte avanzate dalla Cisl Fp si registrano, inoltre: la richiesta di prevedere un indennizzo destinato alle circa 20 unita addette alle sicurezza (cd. Preposti), di recente nomina (risalente a Marzo 2025), nuova figura professionale incaricata di sovrintendere alle norme di sicurezza e al rispetto della normativa in materia; l’estensione a tutte le portinerie della turnazione degli addetti, annunciata dalla parte pubblica, dr.ssa Attanasio.

Novità assoluta è rappresentata, invece, dalle previsioni inerenti il welfare del personale, cui sono state destinate circa 20mila euro del Fondo, in attesa di un congruo finanziamento richiesto all’Amministrazione Metropolitana con il prossimo bilancio, conditio sine qua non per rendere effettivo l’accesso al personale a tali tipologie di benefit. Nelle more, è stato costituito un gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento Welfare.

Hanno firmato per le OOSS, oltre a Romeo, su delega del Segretario Generale Enzo Sera (CISL FP), Benincasa (UIL FPL), Gattuso (CSA RAL) e il Segretario della FP CGIL, Francesco Callea;

per la RSU, Elena Festa, Mario Marino, Stefano Perri, Stefano Calabrò, Domenico Fanti,