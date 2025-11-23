Rinnovo della componente studentesca nel Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi si prepara a vivere un importante momento di partecipazione democratica con le imminenti elezioni per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio d’Istituto, previste per lunedì 24 novembre. Le giornate di campagna elettorale hanno visto un coinvolgimento attivo, consapevole e costruttivo da parte degli studenti candidati, che hanno presentato programmi di alta qualità, ricchi di proposte innovative e orientate al miglioramento della vita scolastica.

Nell’ultima giornata di campagna elettorale, venerdì 22 novembre, la scuola ha avuto il piacere di ospitare l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palmi, dott. Salvatore Celi. L’Assessore ha espresso parole di elogio per l’intraprendenza e il forte senso di appartenenza mostrati dagli studenti, sottolineando al tempo stesso il ruolo centrale che l’“Einaudi-Alvaro” riveste all’interno della comunità palmese.

A rivolgere un sincero augurio di buona fortuna alle liste in lizza sono stati il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, i collaboratori del Dirigente, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, e le responsabili di plesso del Liceo, prof.ssa Rosa Maria Stillitano e prof.ssa Enrica Scolaro. Tutti hanno sottolineato l’importanza del Consiglio d’Istituto come luogo di confronto e crescita democratica, e il valore rappresentato al suo interno dalla rappresentanza studentesca.