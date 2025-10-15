Al via il Servizio di Trasporto Sociale per cittadini fragili nei 19 Comuni dell’ATS di Caulonia

L’Ambito Territoriale Sociale del Comune di Caulonia, in qualità di capofila, comunica l’apertura delle domande per accedere al Servizio di Trasporto Sociale, rivolto a persone anziane, disabili o in condizione di fragilità che necessitano di accompagnamento per visite mediche, terapie, attività sociali, educative o amministrative. Il servizio, finanziato con risorse del Fondo Regionale per le Politiche Sociali (FRPS) 2024 e 2025, è attivo nei 19 Comuni dell’Ambito e sarà gestito in convenzione con Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

Il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, ha dichiarato: «Questo servizio rappresenta un passo concreto verso una comunità più inclusiva, dove nessuno resta indietro. Garantire il diritto alla mobilità significa offrire dignità e opportunità a chi vive in condizioni di fragilità.»

L’Assessore alle Politiche Sociali, Antonella Ierace, ha aggiunto: «Il Trasporto Sociale è uno strumento fondamentale per sostenere le persone più vulnerabili del nostro territorio. Lavoriamo con impegno per rendere i servizi sociali sempre più accessibili e vicini ai bisogni reali dei cittadini.»

Il Servizio di Trasporto Sociale nasce per favorire la mobilità e l’inclusione di cittadini in difficoltà, in particolare: anziani non autosufficienti, persone con disabilità o patologie invalidanti, nuclei familiari in disagio socio-economico, utenti in carico ai Servizi Sociali comunali.

Possono fare domanda i cittadini residenti nei 19 Comuni dell’ATS di Caulonia. Le domande saranno accolte “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse. La domanda può essere presentata al proprio Comune di residenza o inviata via PEC a: ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune.