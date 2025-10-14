Dall’India a Reggio Calabria: Jaswinder e Silki sposi

Un sogno d’amore coronato molto lontano da casa, ma che, proprio per questo, abbatte ogni confine. Jaswinder Singh e Silki Multani si sono uniti in matrimonio a Reggio Calabria. Entrambi di nazionalità indiana, Jaswinder è nato nel Punjab il 10 febbraio del 1993, così come Silki, di qualche anno più giovane, nata il 16 agosto del 1999. Si sono uniti proprio nel giorno del compleanno di lei, lo scorso 16 agosto presso il Gurudwara Shri Guru Nanak Dev Sahib Ji, luogo di culto di Reggio Calabria. Lontano dai luoghi d’origine, ma con l’amore che supera le barriere del tempo e dello spazio.