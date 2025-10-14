La Sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana verso Nuovi Orizzonti

“Non esistono i coraggiosi, solo persone che accettano di andare a braccetto con la loro paura” - Luis Sepúlveda
Nasce una nuova sinergia per la tutela del mare e la promozione del territorio: firmato il Protocollo d’Intesa tra la Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria e l’Associazione Nuovi Orizzonti
Il protocollo è stato ufficialmente sottoscritto il 14 ottobre 2025 dal Presidente Dott. Antonino Nicolò, e dalla Presidente Dott.ssa Natalia Spanò.

L’accordo nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale costiero e il turismo nautico responsabile. Un’alleanza che guarda con attenzione alla formazione, alla sensibilizzazione delle comunità locali e allo sviluppo di attività educative e turistiche in armonia con l’ambiente.

L’intesa mira a coinvolgere cittadini, studenti, esperti, associazioni e istituzioni in una serie di iniziative concrete, tra cui seminari, escursioni, attività di monitoraggio ambientale, regate, mostre e progetti educativi.

Lega Navale e Nuovi Orizzonti metteranno a disposizione competenze, strutture e risorse per la realizzazione di progetti condivisi.

