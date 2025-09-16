Reggio, finanziata la ristrutturazione della mensa del Convitto ‘T. Campanella’: intervento da oltre 400mila euro

“Un altro grande passo in avanti per la nostra città a livello di edilizia scolastica : è stato infatti ammesso al finanziamento PNRR l’intervento di progettazione e realizzazione della ristrutturazione ed adeguamento alle norme attuali della mensa scolastica dello storico e prestigioso edificio scolastico Convitto Nazionale di Stato T.Campanella di Reggio Calabria.

L’istituto storico sarà sottoposto a interventi necessari per metterlo a norma e garantire un ambiente educativo moderno e sicuro per un contributo complessivo di 448.500,00 €.

La proposta si concentra sui locali adibiti a mensa e servizi ad essa associati al piano seminterrato.

L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione e adeguamento della scuola afferma Il Vice Sindaco Metropolitano Versace con delega all’edilizia scolastica. La Città Metropolitana continua ad investire nella scuola perché è intorno a questa che cresce una comunità .

Un ringraziamento doveroso al Dirigente del settore edilizia Mezzatesta ed a tutto il suo staff che costantemente effettua un attività di monitoraggio delle strutture scolastiche del nostro territorio metropolitano e cerca di provvedere sia con le poche economie disponibili che con finanziamenti al processo di adeguamento degli edifici in chiave moderna e soprattutto sicura per i nostri ragazzi.

Siamo consapevoli, afferma il Vice Sindaco Versace che il risultato finale sarà un ambiente educativo migliorato, in grado di offrire opportunità di apprendimento ancora più stimolanti e arricchenti per gli studenti, soprattutto perché si tratta di un immobile che raccoglie un importante numero di ragazzi che provengono da tutta la provincia”.

Così, in una nota, il vice Sindaco Metropolitano Carmelo Versace.