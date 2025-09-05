AMPA venticinqueaprile partecipa alla commemorazione dell’82° anniversario della Strage nazista di Rizziconi del 6 settembre 1943

Anche quest’anno, in occasione della commemorazione dell’82° anniversario della Strage nazista di Rizziconi del 6 settembre 1943, una delegazione di AMPA venticinqueaprile sarà presente al fianco dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle Istituzioni e delle associazioni locali.
AMPA venticinqueaprile – si legge in un comunicato stampa della stessa associazione – ritiene intollerabile che la commemorazione della più grave strage nazista avvenuta nel meridione continui ad essere confinata all’interno del Comune della Piana e ad essere ignorata dalle istituzioni regionali e nazionali.
AMPA venticinqueaprile continua il proprio impegno per dare visibilità alla commemorazione della Strage nella quale morirono 17 abitanti di Rizziconi, molti dei quali bambini (23 furono feriti).