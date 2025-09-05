ABIO Reggio Calabria ODV e l’Associazione Portatori della Vara incantano i bimbi della Pediatria con la rappresentazione in vernacolo “Il Cantastorie”

In occasione delle prossime festività mariane, ABIO Reggio Calabria ODV (Associazione per il Bambino in Ospedale), in collaborazione con l’Associazione “Portatori della Vara Madonna della Consolazione”, ieri ha regalato ai piccoli pazienti della U.O.C. Pediatria e ai loro familiari un momento di spensieratezza con “Il Cantastorie”, la rappresentazione in vernacolo de “l’assalto dei turchi al Santuario di Nostra Donna del Consuolo”.

Attraverso 18 dettagliate e bellissime tavole realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, i rappresentanti dell’Associazione Portatori della Vara hanno illustrato uno degli episodi salienti dell’incursione musulmana, riuscendo a sottolineare l’importanza storica dei fatti e a mettere in evidenza il viscerale rapporto che esiste tra il popolo e la Madonna.

L’iniziativa, favorevolmente accolta dalla Direzione del G.O.M., si inserisce nell’ambito delle attività promosse da Portatori della Vara per festeggiare i 25 anni dell’Associazione, nata per accrescere e diffondere i valori della tradizione e della fede.