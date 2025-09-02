Reggio Calabria, Gruppo RED su Arena Lido: “Si riparte con i lavori di riqualificazione esterna”

Riparte finalmente l’iter per il completamento dei lavori connessi all’Arena Lido. L’intervento prevede due fasi operative, la prima che riguarda la riqualificazione delle aree esterne, in attesa delle risorse necessarie per il recupero completo della struttura. queste le dichiarazioni dell’avv Antonino Castorina e del Dottor. Carmelo Versace consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D in merito ai lavori sull’Arena Lido. L’amministrazione Falcomatà ha pensato a questo intervento destinando originariamente 1,85 milioni di euro dai Patti per il Sud sebbene l’intervento attuale e connesso alla prima fase impegna 360 mila euro coperte dal Piano Sviluppo e Coesione (FSC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria dichiarano Carmelo Versace ed Antonino Castorina e con una tempistica di esecuzione stimato in 180 giorni. L’intervento sull’Arena Lido spiegano gli esponenti R.E.D della maggioranza di Giuseppe Falcomatà vuole restituire alla città uno spazio simbolico situato a pochi passi dal Waterfront ed in una logica di città turistica ed attrattiva. Proseguiremo concludono i consiglieri del Gruppo R.E.D. il nostro impegno fatto di fatti, azioni concrete, e proposte per una città migliore.