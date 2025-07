Melillo: “Nuovo procuratore Borrelli ha carte in regola per contrastare la ‘ndrangheta”

Il nuovo procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, “ha le carte in regola per contrastare la ‘ndrangheta”. Lo ha detto Giovanni Melillo, capo della Dna e antiterrorismo, nel suo intervento di insediamento del nuovo capo dei pm di Reggio Calabria. Per Melillo, “Borrelli sa che cos’e’ la ‘ndrangheta, sa quale tipo di impegno richiede, e sa quanto, in funzione dell’efficacia dell’azione di contrasto, sia decisiva la coesione di un ufficio, la sua capacita’ di lavorare in modo coordinato non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Perche’ le dimensioni strutturali del fenomeno – ha proseguito Melillo – e la dimensione degli interessi economici che ruotano intorno alle attivita’ criminali della ‘ndrangheta, sono tali da imporci un quotidiano sforzo di coordinamento a livello internazionale”.

Melillo, ancora, ha affermato che la “la Procura Distrettuale di Reggio Calabria ha dinanzi a se’ un’impresa grande: quella di dare misura del proprio impegno, corrispondente alla gravita’ del fenomeno criminale. Questo esige la moltiplicazione degli sforzi. Le grandi organizzazioni criminali si contrastano solo condividendo le informazioni, concertando le iniziative, condividendo le strategie. Giuseppe Borrelli – ha concluso Giovanni Melillo – ha un ufficio che gli sara’ vicino, a cominciare da Giuseppe Lombardo, che voglio anch’io ringraziare per il contributo che ha dato alla funzione di coordinamento investigativo nazionale e all’esercizio delle funzioni di procuratore”.