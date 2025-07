FdI-Noi Moderati Villa San Giovanni: “Condanniamo attentato a impresa lavori pubblici”

Fratelli d’Italia e Noi Moderati di Villa San Giovanni “condannano con fermezza l’attentato compiuto

nella serata di ieri ai danni del mezzo di un’impresa impegnata in lavori pubblici.

Un gesto criminale che non colpisce solo un soggetto economico, ma mette in discussione i

presupposti stessi della convivenza civile e dell’ordinato svolgimento della vita pubblica.

In questo momento è fondamentale che ciascuno assuma le proprie responsabilità, nel rispetto

rigoroso delle competenze e dei ruoli istituzionali.

Le indagini spettano esclusivamente alle forze dell’ordine e alla magistratura, che sappiamo con

certezza bene operare e che esortiamo con fiducia a moltiplicare ogni sforzo per giungere

all’individuazione dei responsabili ed a legare, ove possibile, quel filo conduttore che ha

contrassegnato gli eventi criminali avvenuti in città, tutelando il principio di legalità e difendendo

le normali dinamiche democratiche.

Al contempo affermiamo che sia dovere di tutti i partiti — senza eccezione — condannare senza

tentennamenti ogni forma di violenza e intimidazione, perché questo discende da quella

Costituzione da cui promanano tutte le estrinsecazioni democratiche.

Non è tollerabile che si possa anche solo pensare di piegare un atto criminale alle dinamiche della

lotta politica. Farlo significa indebolire le istituzioni, confondere i cittadini e pregiudicare l’agibilità

democratica che va invece difesa con rigore e vigilanza.

La legalità non é terreno di contesa ideologica. È il fondamento della Repubblica. Chi rappresenta

interessi pubblici ha il dovere Costituzionale di proteggerla, senza ambiguità.

Rivolgiamo infine un appello al nuovo Procuratore della Repubblica, che oggi assume l’incarico:

assicurare, con autorevolezza e indipendenza, la piena agibilità democratica nella nostra città, nella

nostra provincia e in tutto il distretto giudiziario, tutelando chi opera nel rispetto della legge e

respingendo ogni forma di pressione criminale o mistificazione politica”.