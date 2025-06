La Carovana della Prevenzione fa tappa a Rosarno: una giornata all’insegna della salute e della speranza

Si è svolta ieri a Rosarno, nella nostra piazza principale, una straordinaria iniziativa di prevenzione dedicata alla salute delle donne: la Carovana della Prevenzione, progetto nazionale promosso dalla Caritas Diocesana in collaborazione con Komen Italia e Procter & Gamble. Numerose cittadine, che avevano effettuato regolare prenotazione, hanno potuto beneficiare gratuitamente di visite specialistiche, compiendo un importante passo verso la diagnosi precoce e la tutela della propria salute.

L’intera giornata si è svolta fino alle ore 15.00, registrando una grande partecipazione e riscuotendo uno straordinario successo. La piazza si è colorata di rosa, simbolo di prevenzione e vicinanza, trasformandosi in uno spazio di accoglienza, ascolto e attenzione al benessere della comunità femminile.

Tutto ciò è stato possibile grazie al progetto nazionale promosso dalla Caritas Diocesana, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, in particolare al Diacono Dott. Michele Vomera per il costante impegno al servizio del territorio. Un grazie speciale anche agli enti sostenitori, tra cui Procter & Gamble, rappresentata dal Dott. Riccardo Calvi, e a Komen Italia, per il prezioso supporto offerto.

“Oggi Rosarno ha acceso una luce di speranza,” ha dichiarato il Sindaco di Rosarno a nome di tutta l’Amministrazione Comunale. “Grazie alla Carovana della Prevenzione, tante donne hanno potuto prendersi cura di sé, in modo gratuito e accessibile. È un gesto concreto, di straordinario valore umano e sociale. Iniziative come questa testimoniano l’importanza di fare rete per promuovere la cultura della prevenzione e della salute.

Ringraziamo con gratitudine la Caritas Diocesana, il Diacono Dott. Vomera, Procter & Gamble, Komen Italia e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata.”

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno a sostenere e promuovere, anche in futuro, iniziative che mettano al centro la salute, la dignità e il benessere dei cittadini