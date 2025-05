Si riunisce il Comitato Sindaci della Locride

In data odierna si è riunito il Comitato dell’Associazione dei Comuni della Locride per esaminare gli esiti dell’ultima Assemblea generale e definire le conseguenti linee operative da attuare nei diversi ambiti di intervento.

Viabilità

È stato ribadito il carattere strategico e prioritario della questione infrastrutturale, con particolare riferimento alla viabilità interna del comprensorio. In tale prospettiva, sarà avviato un contatto formale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di concordare un incontro istituzionale con il Ministro, On. Matteo Salvini, come da richiesta già trasmessa, nella consapevolezza della necessità di un’azione tempestiva e strutturale.

Trasporti e collegamenti ferroviari

È in fase di organizzazione un incontro con l’Assessore regionale ai Trasporti, On. Gianluca Gallo, volto a presentare una serie di proposte concrete per il miglioramento dei collegamenti tra il territorio della Locride, gli scali aeroportuali regionali e le principali stazioni ferroviarie servite da linee ad alta velocità. L’obiettivo è garantire una mobilità più efficiente e integrata, al servizio della cittadinanza e dello sviluppo locale.

Politiche attive del lavoro – Tirocini di Inclusione Sociale (TIS)

Nel corso della prossima settimana si terrà un confronto con l’Assessore regionale al Lavoro, On. Giovanni Calabrese, finalizzato all’individuazione di percorsi condivisi per la gestione della situazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale attualmente impiegati nei Comuni della Locride. L’incontro avrà l’obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori precari e garantire la continuità amministrativa degli Enti, anche in un’ottica di stabilizzazione.

Sanità territoriale

È in corso di elaborazione un documento unico di sintesi, che rappresenterà in modo organico le principali criticità del sistema sanitario nel comprensorio, con particolare attenzione ai presìdi di medicina generale e di prossimità, alle carenze strutturali (es. guardie mediche e zone carenti), nonché ai servizi di salute mentale. Il documento sarà trasmesso alla Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Di Furia, quale contributo istituzionale al processo di programmazione e riorganizzazione dell’offerta sanitaria locale.

Il Comitato, pur nella consapevolezza della complessità delle problematiche in esame, riafferma il proprio impegno a operare con determinazione, coesione e senso di responsabilità, nella costante tutela degli interessi delle comunità amministrate.