Rosarno: richiesta di stato di calamità naturale per gli eventi atmosferici del 29 aprile 2025

L’Amministrazione Comunale di Rosarno, guidata dal sindaco Pasquale Cutrì, rende noto che

la Giunta Comunale ha deliberato all’unanimità (Delibera n. 70 del 30 aprile 2025) la richiesta

formale di riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito della violenta grandinata

che ha colpito l’intero territorio comunale nella giornata del 29 aprile 2025, con particolare

riferimento all’area agricola della Contrada “Villa Rosa”.

L’evento meteorologico, caratterizzato da precipitazioni eccezionali e grandine di forte

intensità, ha causato gravi danni alle colture agricole, in particolare a kiwi e agrumi,

eccellenze locali fortemente vulnerabili agli eventi atmosferici estremi. La violenza del

fenomeno ha compromesso germogli, fioriture e frutti in fase di maturazione, arrecando un

duro colpo alla già fragile economia agricola locale.

Il comparto agricolo rappresenta un pilastro strategico per l’intera economia della Piana di

Rosarno, e i danni subiti sono tali da mettere a rischio la sostenibilità delle attività produttive

e la stabilità economica delle famiglie coinvolte.

Alla luce dei danni causati dalla grandinata del 29 aprile, la Giunta Comunale ha deliberato di

avviare tutte le azioni necessarie per tutelare il comparto agricolo locale. In particolare, è

stata richiesta al Ministero dell’Agricoltura, guidato da Francesco Lollobrigida, e

all’Assessorato Regionale, guidato da Gianluca Gallo, il riconoscimento dello stato di

calamità naturale per l’area colpita, con l’obiettivo di attivare misure straordinarie di sostegno

economico. Tali misure includono ristori per le perdite subite, agevolazioni fiscali e

contributive, oltre a finanziamenti agevolati per la ripresa delle attività produttive. La delibera

sarà trasmessa con urgenza agli organi competenti per garantire una risposta tempestiva ed

efficace.

Questa mattina, il sindaco Pasquale Cutrì e il vicesindaco Teodoro De Maria hanno effettuato

un sopralluogo nelle aree maggiormente colpite, incontrando alcune aziende agricole per

ascoltare direttamente le loro preoccupazioni e raccogliere elementi utili per la relazione

tecnica allegata alla richiesta di calamità. Nei prossimi giorni è previsto anche un incontro

istituzionale con i rappresentanti della Regione Calabria, al fine di valutare ulteriori misure di

intervento e coordinamento a sostegno del territorio.

L’Amministrazione Comunale di Rosarno esprime piena solidarietà agli agricoltori danneggiati

e conferma il proprio impegno nel sostenere il comparto agricolo, cuore pulsante della nostra

economia e della nostra identità.