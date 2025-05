Reggio Calabria, il 9 maggio al Liceo Volta l’evento conclusivo del Progetto Credimi

Si terrà venerdì 9 maggio 2025 alle ore 9.00, presso l’Aula Socrates del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio

Calabria, l’evento conclusivo del Progetto Cre.Di.M.I., selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile. Un’occasione per ripercorrere gli oltre due anni di azione progettuale a

servizio del territorio e dei quartieri Modena, San Sperato e San Giorgio Extra, ma anche per tracciare un nuovo inizio

sulla scia delle alleanze e delle metodologie che hanno portato alla costruzione della “Comunità Educante”, al

rafforzamento del valore della “cittadinanza attiva” e alla riscoperta di aree e spazi sociali per le giovani generazioni.

L’evento di venerdì sarà preceduto alle ore 8.45 dalla registrazione dei partecipanti, dalla consegna dei kit e dalla

proiezione di un breve video che ripercorrerà le principali tappe e le iniziative del Progetto Credimi. Dopo il saluto di

benvenuto di Maria Rosa Monterosso, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “A. Volta”, e gli interventi istituzionali,

si procederà con un focus sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati raggiunti dall’azione progettuale a cura di suor

Carmela Rocca, presidente del CIOFS/FP Calabria ETS, e di Vittoria Inuso, project manager di Credimi. A seguire,

Alessandra Priore e Federica De Marco, rispettivamente docente e ricercatrice dell’Università Mediterranea,

illustreranno il report finale sulla dispersione e sull’abbandono scolastico, analizzando i risultati dei questionari rivolti a

giovani, docenti e genitori. Toccherà poi a Eleonora Scrivo di ActionAid Reggio Calabria presentare le attività svolte

nell’ambito del laboratorio di coprogettazione della microrete e del PEC, acronimo di Patto Educativo di Comunità.

L’evento proseguirà focalizzando l’attenzione sui laboratori orientativi e formativi di strada con l’intervento di Riham

Moumine, referente ARCI Reggio Calabria APS. In tale ambito prenderà la parola anche Roberto Iero, esperto AI e

responsabile del laboratorio “Sipari Urbani”, il quale, assieme agli studenti del Liceo “Volta” e dell’ITE “Piria-Ferraris

Da Empoli”, illustrerà le iniziative realizzate a beneficio dei quartieri grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Le

conclusioni saranno affidate ad Annarita Galletta, dirigente scolastico dell’ITE “Piria-Ferraris-Da Empoli”. L’evento

sarà moderato da Sergio Notaro, giornalista e responsabile della comunicazione del Progetto Credimi, e si concluderà

con l’aperitivo preparato dai partecipanti del laboratorio di “Pasticceria e rosticceria” del CIOFS/FP Calabria e con la

visita alle installazioni dei “Sipari Urbani”.

Il Progetto Cre.Di.M.I. Creare Distretti Micro per l’Inclusione – promosso da CIOFS/FP Calabria, ActionAid Reggio

Calabria, ARCI Reggio Calabria, Istituto Tecnico Economico “Piria-Ferraris-Da Empoli” e Liceo Scientifico Statale

“Volta” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il

Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo

Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che

impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla

Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.