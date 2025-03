Slot-machine contraffatte, denunciato titolare sala giochi a Villa San Giovanni: sanzioni per oltre un milione di euro

La Polizia di Stato di Villa San Giovanni ha denunciato il titolare di una sala giochi per frode informatica e violazione delle normative in tema di sorvegliabilità dei locali. A carico dell’esercente sono state contestate sanzioni amministrative per oltre un milione di euro.

I poliziotti del Commissariato, a seguito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione del gioco illegale, svolta con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), hanno controllato il locale gestito dall’uomo. Durante le operazioni è stato appurato che il titolare dell’esercizio commerciale aveva installato, al suo interno, tutta una serie di accorgimenti allo scopo di eludere controlli.

Inoltre, le slot-machine presenti all’interno della sala giochi sono risultate contraffatte e, quindi, non conformi ai parametri imposti dalla normativa di settore. Tutte le apparecchiature risultate irregolari sono state sequestrate.