Reggio, dal Viminale fondi per la rigenerazione urbana di Arghillà. Piantedosi: “Stanziati 4-5 milioni di euro”

“Il ministero dell’Interno destinerà tra i 4 e i 5 milioni di euro della quota di competenza del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per l’avvio degli interventi di rigenerazione urbana del quartiere di Arghillà (Reggio Calabria, ndr), anche d’intesa con la Regione, allo scopo di rimuovere le condizioni di degrado ed elevarne la complessiva cornice di sicurezza”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time della Camera. Arghillà, nel corso degli anni, ha osservato Piantedosi, “ha obiettivamente conosciuto un progressivo degrado urbano e sociale, connotato anche da criticità dal punto di vista ambientale e dalla presenza di fenomeni di illegalità diffusa, tra cui la ripetuta occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Al fine di promuovere un processo di rigenerazione urbana della zona, la prefettura di Reggio Calabria sta svolgendo un’attività di impulso e raccordo tra i vari attori istituzionali coinvolti, mediante una strategia d’intervento incentrata sul ripristino della legalità, ad opera delle Forze dell’ordine, e sullo sviluppo di progettualità ad ampio raggio”.

In questa direzione, ha proseguito, “sono in corso iniziative per la definizione di un Patto di Comunità per Arghillà, con il contributo, in un articolato Piano strategico d’azione, delle Istituzioni del territorio e delle realtà sociali e associative che già operano in quel contesto. Si tratta – ha aggiunto – di mettere in campo misure finalizzate ad assicurare la salute pubblica, a supportare le realtà economiche locali e a programmare i servizi sociali, con una particolare attenzione rivolta a specifiche progettualità educative”.