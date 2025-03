Melito Porto Salvo, al via il primo Centro di Facilitazione Digitale dell’ATS n. 4: un aiuto concreto per i cittadini

L’Ambito Territoriale Sociale n.4, Melito di Porto Salvo Comune Capofila, in attuazione della misura 1.7.2 del PNRR – “Rete dei servizi di facilitazione digitale” comunica l’apertura del primo “Centro di facilitazione digitale” dell’ATS n. 4, a partire dal 10 Marzo p. v.

L’ATS n. 4 in collaborazione con l’Associazione “Attendiamoci” ETS, impegnata da 24 anni nel campo della formazione e nella prevenzione del disagio giovanile, ha avviato il primo Centro di Facilitazione Digitale a Lazzaro, frazione di Motta San Giovanni. L’iniziativa ha come obiettivo quello di ridurre il divario digitale e garantire un accesso equo e inclusivo ai servizi digitali per tutti i cittadini.

Il Centro di Facilitazione Digitale è progettato per offrire supporto concreto nell’utilizzo delle tecnologie digitali e nell’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Lo scopo è rappresentato dalla volontà di diffondere in modo capillare le attività di facilitazione digitale, coinvolgendo i cittadini e permettendo loro di sviluppare competenze e autonomia in questo ambito così importante nella vita quotidiana.

L’attività è rivolta a tutte le persone che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie, favorendo la diffusione della conoscenza dei servizi digitali. Il centro offre formazione gratuita e personalizzata per tutti i livelli di competenza, supporto nell’accesso ai servizi online e promuove l’inclusione digitale come diritto per ogni cittadino.

Le sessioni formative saranno gestite da due facilitatori digitali, specificamente formati, che guideranno i partecipanti attraverso un’assistenza personalizzata sia individuale sia di gruppo, anche in modalità remota e principalmente per le seguenti tematiche:

Attivazione dello SPID per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Supporto e guida all’utilizzo dell’App IO e di altre applicazioni per la gestione di servizi pubblici digitali.

Assistenza e configurazione di dispositivi digitali, tra cui smartphone, tablet e PC.

Aiuto per usare al meglio lo smartphone, migliorando la gestione delle applicazioni essenziali.

Supporto ad una competente navigazione in rete, per garantire un uso sicuro e consapevole di internet.

Supporto nella redazione curriculum vitae

I Servizi, rivolti ai cittadini maggiorenni, sono finanziati dal PNRR e sono totalmente gratuiti per la cittadinanza.

Dal 10 marzo sarà possibile prenotare la sessione di facilitazione digitale tramite:

pagina web: bit.ly/sessionecfd

numero di telefono: +39 320 259 1687.

L’attività sarà svolta, in presenza, presso le Officine del Lavoro (Contrada Lavandara, Condominio Porto Sant’Elia, Lazzaro) e presso l’Ufficio di Piano dell’ATS n. 4 (Edificio Polifunzionale di Melito di Porto Salvo, Viale delle Libertà snc, fronte Liceo).

Potrà essere svolta anche presso altri Comuni dell’Ambito, sia presso locali comunali, sia presso Parrocchie o sedi di Associazioni che ne faranno richiesta.