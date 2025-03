Caulonia: si lavora all’ampliamento del cimitero

«Siamo particolarmente contenti per il risultato ottenuto che ci ripaga dell’impegno che abbiamo messo per mantenere una promessa fatta in campagna elettorale e che abbiamo fortemente portata a compimento», è quanto ha affermato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, nel corso della presentazione del progetto preliminare dell’ampliamento del cimitero di Caulonia Marina-Focà, avvenuto nella biblioteca comunale lunedì scorso al cospetto di numerosi cittadini. Il sindaco Cagliuso ha ribadito la volontà l’amministrazione comunale di proseguire sulla linea politica della concretezza tenendo presente le esigenze della comunità: «Nel corso degli anni Caulonia Marina è divenuto il centro più popoloso della nostra città e merita di avere un cimitero che sia adeguato ai bisogni dei residenti. Per la prima volta dopo circa 80 anni si è riusciti ad ottenere le risorse per poter programmare un ampliamento dell’area cimiteriale che è un risultato straordinario in termini di risposta concreta ai cauloniesi». «Siamo giunti ad ottenere le risorse tramite un finanziamento regionale ricadente sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, presentando una scheda progettuale che ha avuto un giusto riconoscimento. Questo risultato, inoltre, è la conferma della positiva azione sinergica che si è instaurata negli anni con il consigliere regionale Salvatore Cirillo, che è un punto di riferimento per tutto il territorio», ha concluso il sindaco di Caulonia, sottolineando che l’amministrazione comunale è aperta ad eventuali suggerimenti sul progetto di ampliamento del cimitero.

Per quanto riguarda la parte strettamente operativa è intervenuto Lorenzo Commisso, consigliere comunale con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica, che ha sottolineato l’importanza del risultato, che premia l’amministrazione comunale che ha intercettato quelle risorse, circa 200 mila euro, che i cittadini attendevano da tempo: «realizzando così un altro punto del nostro programma elettorale». «Grazie al contributo regionale – ha aggiunto il consigliere delegato – abbiamo la possibilità di programmare e realizzare nell’immediato l’ampliamento del cimitero di Caulonia Marina-Focà. Si va ad ampliare il cimitero già esistente prevedendo anche una maggiore sicurezza». Il consigliere Commisso ha concluso sottolineando che i cittadini interessati possono iniziare a presentare le domande per ottenere l’assegnazione della concessione cimiteriale ricordando, altresì, che l’amministrazione nei mesi scorsi ha regolamentato le disposizioni normative in materia.

Per la parte tecnica l’arch. Rosella Cavallaro, responsabile dell’area urbanistica del comune di Caulonia, ha esposto il progetto preliminare che prevede l’ampliamento del cimitero accanto a quello già esistente, che saranno collegati con varchi interni, su un’area complessiva di 3.600 mq, comprensivi di area parcheggio e area cimiteriale dove si prevede la costruzione di 16 cappello gentilizie, 218 edicole funerarie, per complessivi 872 loculi, 120 ossari, una camera mortuaria, 41 posti auto, compresi 5 per disabili, 1 blocco servizi igienici e un ufficio per il custode. «Con questo finanziamento – ha evidenziato l’rach. Cavallaro – riusciremo a fare le opere di urbanizzazione primaria, quindi l’acquisizione dell’area tramite un esproprio per pubblica utilità di un terreno privato, dopodiché verranno realizzati gli impianti dei sottoservizi, come la canalizzazione delle acque e gli impianti elettrici, e in più la costruzione della recinzione di tutta l’area. All’interno realizzazione dei blocchi dei loculi verrà fatta in tempi diversi con l’autofinanziamento da parte dell’Ente stesso».

«L’ampliamento – ha concluso la responsabile comunale – è previsto nella parte retrostante all’attuale cimitero, con la possibilità di pianificare la costruzione di circa mille nuovi loculi. L’entrata principale è prevista dalla parte opposta a quella attuale, quindi non sarà più sulla statale 106, per garantire un accesso più sicuro».

Dopo alcuni interventi ha concluso l’incontro Salvatore Cirillo, consigliere regionale della Calabria e segretario questore dell’ufficio di presidenza, che ha affermato: «È da tantissimi anni che nel corso delle campagne elettorali si parlava dell’ampliamento del cimitero di Caulonia Marina ma non si era mai giunti ad avere il finanziamento che, invece, siamo riusciti ad ottenere grazie ad una programmazione regionale fortemente voluta dal presidente Roberto Occhiuto. Con questo finanziamento regionale l’amministrazione comunale andrà ad ampliare il cimitero di Caulonia Marina-Focà mantenendo quanto già promesso in campagna elettorale, rispondendo alle esigenze della comunità cauloniese».