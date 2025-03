Falsetta (Templari Federiciani della Calabria): “Con “Criminalità socializzata”, Cordova svolge un ruolo civile per la vita democratica”

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

ritengo che il suo nuovo saggio sulla “Criminalità Socializzata” determini l’approdo in rete di un giornalismo d’inchiesta autentico, che con un approccio innovativo e l’uso di una metodologia regina propri di un giornalista pioniere nel suo campo, evidenzia un allarme che non può essere più ignorato: la criminalità organizzata sta abbracciando sempre più le tecnologie digitali, aprendo nuove strade per le sue attività illecite con una notevole abilità nella comprensione e nello sfruttamento dei social.

La Dia già da tempo sta sottolineando la crescente minaccia della criminalità digitale, che sta creando un continuo scambio tra vita reale e virtuale.

Persino la recente operazione condotta contro le baby gang ha individuato 600 profili social che inneggiano all’odio e alla violenza, anche contro le stesse Forze dell’Ordine, nonché all’uso delle armi da fuoco e da taglio.

Ebbene, la sua inchiesta giornalistica sulla criminalità socializzata va ad illuminare quelle parti della realtà che sono paradossalmente sempre più oscure in una società che è sempre più digitale, dove tutto sembra a portata di mano e tutto sembra visto, ma in realtà non vediamo quasi più nulla e non siamo più in grado di discernere.

In quest’ottica, il suo saggio svolge dunque un ruolo civile particolarmente utile alla vita democratica di una comunità, in quanto propone soluzioni, stimola e favorisce il dibattito pubblico, promuove una presa di coscienza dell’opinione pubblica, rafforza il valore intrinseco dell’informazione, offrendosi come uno spiraglio, uno sbarco di speranza in questa società.

Filomena Falsetta

“Gran Priore S.O.M.M. Cavalieri Templari Federiciani della Calabria”