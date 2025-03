Le iniziative del Comune di Reggio Calabria per l’8 marzo “Giornata internazionale della donna”. Briante: “L’autoconsapevolezza come chiave che consente alle donne di riconoscere il loro valore e affermarsi”

L’Amministrazione comunale ha reso noto il programma per l’8 Marzo “Giornata internazionale della donna. Oltre le mimose. Percorsi di consapevolezza collettiva”. Come chiarito in una nota stampa dall’Assessora alla Città consapevole, con delega alle Pari opportunità, Anna Briante «L’Amministrazione ha scelto di celebrare questa giornata in modo significativo, con iniziative pensate per mettere al centro dell’attenzione il rispetto verso la figura femminile, andando oltre gli stereotipi del passato. L’intento è quello di costruire una nuova visione della donna, una visione che riconosca la sua determinazione a conquistare un ruolo fondamentale nella società, non solo attraverso i diritti sanciti dalle norme, ma attraverso i fatti concreti e le azioni quotidiane».

In particolare l’8 marzo alle ore 10.00 il salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio ospiterà la cerimonia di consegna del premio “8 Marzo”, istituito dal Comune di Reggio Calabria per celebrare le figure femminili che, attraverso la propria opera o il proprio impegno, hanno contribuito a mantenere alto il nome ed il prestigio della città.

Si prosegue l’11 marzo alle ore 17.00, sempre nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio sarà firmata la Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, proposta dal Soroptimist International d’Italia e Assist, Associazione Nazionale Atlete.

Il 16 marzo, alle ore 17. 00 il salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” accoglierà la “CollettivA STRETTESE” che presenterà un reading letterario tratto da “Stiamo Strette”, antologia di racconti di diciassette scrittrici calabresi e siciliane, edita da Città del Sole e curata da Eleonora Scrivo e Tiziana Calabrò.

«La forza delle donne – ha aggiunto l’Assessora – spesso trova la sua vera spinta nell’acquisizione della consapevolezza riguardo alle proprie capacità e diritti. L’autoconsapevolezza, quindi, è la chiave che consente alle donne non solo di riconoscere il loro valore intrinseco, ma anche di affermarsi con maggiore determinazione e sicurezza nel contesto sociale e culturale. Più le donne diventano consapevoli dei propri diritti e delle proprie potenzialità, maggiore sarà la loro capacità di vivere in modo autentico e di conquistare il proprio posto nel mondo, superando le barriere che ancora troppo spesso limitano la loro piena partecipazione nella società».