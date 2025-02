Reggio, “Le meraviglie della Giudecca” nel calendario della Comunità Patrimoniale

fiore insieme agli studenti e agli insegnanti. Passeremo dalla teoria alla pratica e in questo modo si svilupperà quel processo educativo che sarà molto interessante e di facile apprendimento” prosegue la presidente della Comunità.

“Voglio evidenziare – chiosa Simona Lanzoni – come un’Aps, una non profit come la nostra si dedichi non solo alla pulizia dei siti del patrimonio, ad adottare i luoghi, a organizzare eventi culturali ma anche a far crescere il numero delle presenze turistiche in città. Questa è una strada che abbiamo intrapreso, e questo è il nostro primo appuntamento con questi giovani turisti e ci piace immaginare che ce ne saranno tantissimi altri a seguire”.

“La filiera orafa reggina”

L’ultimo appuntamento in programma per il mese di marzo è con l’evento “La filiera orafa reggina”, il 16 marzo alle ore 16:30 presso Spazio Open di via dei Filippini.

“Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di eventi di Open Giudecca, il progetto ideato e promosso da Spazio Open e dalla Comunità Patrimoniale della Scalinata Monumentale, ‘Il valore del patrimonio’, che segue quello già organizzato il mese scorso sulla Filiera tessile Reggina. In quest’occasione si parlerà della filiera orafa reggina ed evidenzieremo come vi sia un nucleo importante di ben 15 attività orafe nella zona della via Giudecca, cuore operativo della città” illustra la Lanzoni.

“Si tratta di un’area, come già evidenziato nello scorso incontro, da sempre attiva, fin dai tempi della presenza della comunità ebraica e in cui sopravvive un patrimonio di valore che va preservato e condiviso. Proprio da qui nasce il ciclo di eventi organizzato da Open Giudecca – conclude la presidente – con il fine di tramandare memorie e testimonianze alla cittadinanza, rendendola consapevole del valore prezioso, nel vero senso del termine, della nostra città”.