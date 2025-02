Corsa campestre, il “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni vola alle finali regionali

Una giornata di sport e successi quella vissuta martedì scorso, 25 febbraio, a Roccella Ionica, dove si sono svolte le Finali Provinciali delle Competizioni sportive scolastiche di Corsa campestre. Fra le istituzioni scolastiche partecipanti, provenienti da tutta la provincia, l’I.I.S. “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni si è distinto schierando nove atleti guidati dal prof. Marco Vitale, referente d’Istituto per l’Atletica leggera. La compagine, composta da quattro allieve e cinque allievi, ha ottenuto pregevoli risultati con la squadra femminile, impegnata sul percorso di 1500 metri. Amaddeo Valeria, Cotroneo Giulia, De Gaetano Adele e Vitale Monica, tutte frequentanti classi del Liceo Sportivo, hanno affrontato la prova con tenacia, conquistando un ottimo sesto posto nella classifica generale. Le giovani atlete hanno saputo gestire lo sforzo, dimostrando una preparazione atletica notevole e gettando le basi per futuri miglioramenti.

Ancora più brillante è stata la prestazione della squadra maschile. Barillà Raffaele, Barresi Francesco, Lodomini Roberto, Santoro Marco e Santoro Natale hanno infatti dato vita a una prova corale di altissimo livello, culminata con la conquista del terzo posto nella classifica generale. Una medaglia di bronzo che premia l’impegno e la dedizione mostrata durante gli allenamenti. Ma il vero protagonista della giornata è stato Raffaele Barillà, frequentante la classe 2^ I Liceo Sportivo, che ha dominato la prova maschile sulla distanza dei 2500 metri. Con una condotta di gara perfetta, Barillà ha staccato gli avversari, tagliando il traguardo in prima posizione e conquistando così il pass per le Finali Regionali di Corsa Campestre, in programma il prossimo 5 marzo.

Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Roberto Lodomini, sempre della 2^ I Liceo Sportivo, che nonostante una caduta durante la gara è riuscito a recuperare posizioni, chiudendo al quinto posto con una rimonta entusiasmante. Fondamentali per il successo di squadra anche le prove di Santoro Marco, classe 2^ H Liceo Scientifico, e Barresi Francesco, 1^H Liceo Scientifico, che hanno conquistato posizioni importanti nella classifica individuale.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Maristella Spezzano si è dichiarata estremamente soddisfatta dei risultati ottenuti sul campo dai propri studenti: “Queste prestazioni non sono solo un successo sportivo, ma rappresentano i valori che la nostra scuola vuole trasmettere: impegno, determinazione e spirito di squadra”.

A premiare gli atleti è stato proprio il prof. Marco Vitale, presente anche in veste di Delegato Provinciale della FIDAL Calabria, doppio ruolo che testimonia il suo costante impegno nella promozione dell’Atletica leggera.

Ora l’attenzione si sposta sulle Finali Regionali di Corsa Campestre, dove Raffaele Barillà cercherà di confermarsi ai vertici regionali. L’intera comunità scolastica fa il tifo per lui, augurandosi che possa ottenere ottimi risultati sul campo.