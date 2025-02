Consiglio comunale, Milia (FI): “Mi viene da sorridere, quali sono i successi dell’Amministrazione ai fini dell’accoglienza turistica?”

“Mi sembra logico che noi consiglieri di centrodestra, in quanto cittadini, siamo a favore dei successi e delle vittorie della città di Reggio, ma mi viene da sorridere, quali sono i successi di quest’ Amministrazione ai fini dell’accoglienza turistica? Il numero dei taxi su cui stiamo sollecitando da un anno, il Miramare chiuso, gli alberghi sul lungomare, quali sono questi successi?”.

Un intervento deciso quello del capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia nel corso della seduta odierna in consiglio comunale, in risposta alle accuse di alcuni consiglieri di maggioranza: “prima cercavate di attaccarci attraverso Minicuci guida del centrodestra, dopo è il turno di Ripepi, come se fosse una diminutio, poi domani magari sarà Neri. Capisco che per voi sia difficile da comprendere che nel centrodestra ci sia un un equilibrio, che nella maggioranza ad oggi non c’è, quindi si cerca di punzecchiare così l’opposizione”.

“Una questione su cui vorrei soffermarmi, poi, riguarda Piazza del Popolo. Che cosa vuol dire che “Piazza del popolo è sospesa e ancora dobbiamo approfondire il piano dei mercati?”. Piazza del Popolo è stata chiusa.

Bisogna prendersi la responsabilità di dirlo. Il Sindaco, a onor del vero, in commissione, lo ha detto.

Però bisogna essere ancora più chiari: il mercato è chiuso, almeno in questo prossimo futuro, fino alla prossima campagna elettorale”.

“Infine, sulla questione di dover condividere i successi, come centrodestra siamo abituati a condividere i successi nella città e lo abbiamo dimostrato con i fatti, lo abbiamo dimostrato quando attraverso gli emendamenti di Forza Italia dell’ On. Cannizzaro, abbiamo portato milioni e milioni di euro per la città, coinvolgendo sempre le istituzioni.

Lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo quando si dovranno prendere i pulmini per i disabili, sempre grazie ad un emendamento Forza Italia: e il punto non è il voler alzare la bandierina di partito, come alcuni di voi hanno affermato sulla stampa, ma lottare per la propria città.

Perché assieme all’ On. Cannizzaro a Roma c’eravamo noi, consiglieri di Forza Italia, io e i colleghi Maiolino e Vizzari a chiederci come poter garantire alla città un servizio di trasporto ai disabili che da anni viene sollecitato. In quell’occasione, come in altre, vi mostreremo che faremo quadrato per i successi della città”.

Altra questione che mi fa sorridere riguarda le iniziative sportive, quali sono i successi sportivi nella città? La Reggina, una questione gestita malissimo sin dagli esordi, o ancora gli impianti? In undici anni di Amministrazione, quali impianti innovativi sono stati consegnati?

Sono tutti cantieri chiusi. Forse a breve il campo di Ciccarello, dopo 12 anni, si illuminerá, per citare il collega Ripepi, ma aspettiamo tutti gli altri”.